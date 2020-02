Odbornice prozradila, co nám dává káva - energii nebo kalorie?

Vysoký obsah kofeinu však může ovlivnit vývoj organismu, protože se zvyšuje intenzita mnoha procesů. Děti by raději pít kávu neměly, řekla. Podle jejích slov lze získat z kávy další energii, pokud ji pijeme s mlékem a cukrem, a kofein aktivuje práci organismu.

„Káva má na organismus silnější účinek než čaj. Zatímco účinky čaje se projevují během osmi hodin, čaj má postupný účinek, vliv kávy se projeví během dvou hodin, ale mnohem silněji. Proto je lépe, aby děti pravou kávu nepily. Na jeden šálek použijeme osm gramů kávy, to je dostatečné množství k tomu, aby se organismus zaktivoval, nastartoval. Srdce a mozek pracují dvě hodiny ve zvýšeném režimu. Na mladý organismus má kofein příznivý účinek, ale v období, kdy organismus dospívá, je lépe se tomu vyhnout, protože odchylky se mohou projevit v budoucnu. Z kávy nezískáváte kalorie, pouze kofein, to znamená, že je aktivována funkce vašeho organismu, nezískáváte další energii,“ vysvětlila Tichonovová.

Při pražení si kávová zrna uchovávají stopové prvky a vitaminy skupiny B, které pomáhají vstřebávat vitamín C.

„Během války lidé jedli kávu jako kaši. Jedná se o plnohodnotné zrno, které obsahuje všechny potřebné látky. Při pražení se ztratí mnoho vitamínů, ale vitamíny skupiny B se zachovají, jsou odolné vůči tepelnému zpracování. Je to zprostředkovatel vitamínu C. Pokud pijete kávu a jíte jablko, vitamín C se lépe vstřebává. V kávě je také mnoho stopových prvků, které zajišťují výživu buněk organismu,“ uvedla odbornice.

Jak kofein pomáhá zhubnout

Již dříve američtí vědci z Univerzity v Illinois zjistili, že káva dokáže překonat následky vysoce kalorických jídel . Kofein snižuje aktivitu genů spojených se zpracováním sacharidů na tuk a jeho uložení v těle, vysvětlují.

Podle výzkumných pracovníků pomohou čtyři šálky kávy denně vyrovnat se s účinky přejídání o svátcích a nezískávat váhu. Stejný účinek lze dosáhnout s pomocí čaje Mate. Vědci popsali neočekávané vlastnosti kofeinu v článku časopisu Journal of Functional Foods.

Podle SZO (Světová zdravotnická organizace) je asi 13 % lidí na planetě obézních. Jednou z hlavních příčin je špatná výživa a nedostatek fyzické aktivity. Dlouhé silvestrovské víkendy a klidný domácí odpočinek spolu s vysoce kalorickými potravinami můžou vést k nadváze.