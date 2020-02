Wałęsa se vysmál požadavkům Polska vůči Rusku ohledně reparací

Jabłoński učinil koncem ledna v rozhovoru pro Radio Zet prohlášení o „bezpodmínečném“ právu země na ruské reparace za škody způsobené za Druhé světové války.

„Je to totéž, kdybych začal požadovat, aby mi vrátili moje mládí. To již ale pominulo. Máme jít vpřed, tohle je důležité,“ míní Wałęsa.

Podle názoru bývalého polského lídra se může důležitým krokem na cestě zlepšení vztahů mezi Ruskem a Polskem stát dialog.

„Situace ve vzájemných vztazích Ruska a Polska není jednoznačná. Ale když lidé mezi sebou mluví, dají se projednat problémy a najít způsoby jejich překonání,“ je přesvědčen exprezident.

Poznamenal, že se vztahy mezi dvěma státy „dají zlepšit“, a zdůraznil, že „si zasluhují toho, aby žili v míru a přátelství“.

„Naše země je mají mít takové. Když se hádáme, vyhrají tím pouze třetí síly. Z Varšavy bylo vždy blíž do Moskvy než do Washingtonu,“ řekl na závěr.

Wałęsa také potvrdil, že hodlá cestovat do Moskvy na Vítěznou přehlídku, dostane-li pozvání.

Kritika na adresu Varšavy

Polský exprezident předtím zkritizoval Varšavu za odmítnutí pozvat ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy 75. výročí osvobození koncentračního táboru Osvětim a dal to do souvislosti s rozhodnutím nynější hlavy státu Andrzeje Dudy nezúčastnit se pietních akcí v Izraeli.

„Poněvadž polská strana nepozvala prezidenta Putina na oslavy 75. výročí osvobození Osvětimi, dalo se čekat, že Duda nebude mít právo hlasu v Izraeli. V této situaci tam letět nemohl,“ řekl exprezident.

Podle Wałęsy bylo potřeba pozvat Putina na oslavy do Polska a zdůraznit, že právě Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor.

„Je to historická pravda a nikdo ji nedokáže změnit, chce-li polská vláda mít vlastní historický narativ, pak to není seriózní. Přejeme-li si mít dobré vztahy s Ruskem, potřebujeme s ním mluvit, avšak určitým způsobem. Vím, že je to možné,“ dodal bývalý prezident.