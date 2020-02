Izrael sestavuje mapu území v rámci „dohody století“

Izrael zahájil sestavení mapy území na Západním břehu Jordánu, jež má být připojeno podle „dohody století“ prezidenta USA Donalda Trumpa. Prohlásil to izraelský premiér Benjamin Netanjahu, napsal 8. února list The Jerusalem Post.

„Věnujeme se sestavení mapy území, které bude patřit Izraeli v souladu s Trumpovým plánem,“ řekl.

Premiér upřesnil, že celková plocha území činí 800 kilometrů čtverečných. Proces, podle jeho slov, nebude dlouhý.

„Čekali jsme od roku 1967, takže nevadí, když počkáme několik dalších týdnů,“ prohlásil Netanjahu.

Plán Washingtonu

Prezident USA Donald Trump zveřejnil 28. ledna podmínky „dohody století“ pro palestinsko-izraelské urovnání, podle které mají být vytvořeny dva státy.

V plánu se mluvilo o uznání suverenity Izraele nad židovskými osadami, jež existují na palestinském území, a také o tom, že se arabský stát zříká ozbrojeného boje.

Washington také navrhl, aby se nedělitelný Jeruzalém stal hlavním městem Izraele, a Východní Jeruzalém palestinskou metropolí. Později zveřejnil Bílý dům příslušný dokument na svém portálu.

Liga arabských států odmítla Trumpův plán a palestinský prezident Mahmúd Abbás oznámil zrušení vztahů s Izraelem a USA a informoval je o tom.

K vyhrocení konfliktu mezi Palestinou a Izraelem došlo v květnu 2018 kvůli přemístění velvyslanectví USA z Tel Avivu do Jeruzaléma, který Izrael považuje za svoji nedělitelnou metropoli. Palestina si činí nárok na východní část města.

Hodnocení projektu v ČR

Na konci ledna Sputnik informoval o tom, že čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg přišel s hodnocením plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na urovnání situace na Blízkém východě.

Bývalý ministr zahraničí povazuje tento projekt pro Palestince nepřijatelný.

Palestinský stát, který by měl podle „dohody“ vzniknout na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, politik označil za „izraelský protektorát“, protože podle něj by to bylo rozdrobené území s omezenou suverenitou, které by se nesmělo ozbrojit. Porovnal to s Bantustany pro původní černošské obyvatelstvo, které vznikly na území JAR a v Namibii v době apartheidu.

„Když nepřeji tomu druhému ucelené státní území, jen rozdrobené drobečky, je to stejný postoj. Je mi líto. Já miluji Izrael. Znám tuto zemi od roku 1964. Často ji navštěvuji, mám tam přátele. Ale bohužel toho času dělají politiku, kterou považuji – mírně řečeno – za nesprávnou,“ uvedl Schwarzenberg v rozhovoru pro ČT.

Podle politika je to projekt podmíněný vnitropolitickými úvahami.

„Má pomoci Bibimu (Benjamin Netanjahu) k vítězství v Izraeli a Trumpovi k volebnímu vítězství v USA. O Palestince nikdo dnes nedbá,“ prohlásil a dodal, že Česko má z vlastních dějin „neblahou zkušenost, když se lidé dohodnou o míru o nás a bez nás“.

Stejně chápe Schwarzenberg i postoj Palestinců k nedělitelnému Jeruzalému.

„Nepřijímají řešení, které by v českých poměrech znamenalo, že hlavním městem českého státu by byla Chuchle a Praha by patřila někomu jinému,“ porovnal.