Ve středu uspořádal Kreml slavnostní předávání pověřovacích listin. Akce se zúčastnilo 23 nově příchozích zahraničních vyslanců. Putin se podle tradice obrátil ke každému z diplomatů. Především uvedl, že je Rusko připraveno pomoci Číně v boji proti koronaviru. Na konci ceremoniálu předal Hanhui Putinovi slova vděčnosti od prezidenta Si Ťin-pchinga.

„Rusko je samozřejmě náš skutečný přítel. Ti, kteří chtějí omezit rozvoj Číny, chtěli vytvořit tuto paniku,“ sdělil velvyslanec.

Boj proti koronaviru

Čínské úřady dosud vyčlenily už 71,8 jüanů (asi 235,05 miliard korun) na prevenci a kontrolu šíření nového typu koronaviru, uvedlo čínské ministerstvo financí ve svém prohlášení.

„Nejdříve musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili poskytnutí finančních prostředků na prevenci a kontrolu šíření nemoci. Od samého začátku vypuknutí pneumonie způsobené novým typem koronaviru jsme se zavázali k finančním závazkům, posílili celkové plánování a zvýšili financování v boji s epidemií,“ uvedlo ministerstvo.

Vypuknutí koronaviru 2019-nCoV

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili , že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Počet nakažených již totiž přesáhl úroveň onemocnění při epidemii SARS, která vypukla v roce 2003. WHO globální stav zdravotní nouze vyhlásila teprve pošesté v historii, zatím však není navrženo ani omezení cestování a obchodu. Některé země již přijímají různá opatření – vyhlašují zvláštní stav, uzavírají hranice, ruší lety a nevydávají víza.

Co se týče opatření v České republice, tak česká vláda rozhodla, že od 9. února budou zakázány přímé lety mezi Českem a Čínou, aby bylo zabráněno šíření viru do ČR. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který zákaz navrhl, k věci dodal, že úřady pokračují v monitoringu situace kolem epidemie. Česká republika také poskytne Číně finanční pomoc ve výši 10 milionů korun, a to skrze mezinárodní organizace.

Příznaky

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani k zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.