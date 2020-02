Ok, Google, najdi mimozemšťany! Jak fanoušci UFO využívají služby vyhledávače pro nalezení mimozemšťanů na Antarktidě

V prosinci se fanoušci UFO zapojili do ohromných debat o obrovské tajemné díře na Antarktidě. Obrovská struktura, o níž si uživatelé mysleli, že je vstupem na tajnou vojenskou základnu, se poprvé objevila v roce 2007, ale krátce poté zmizela. O dvanáct let později se znovu objevila v Google Mapách.

Zdá se, že Antarktida již dlouho přitahuje stoupence konspiračních teorií. Především od doby, kdy se objevily zvěsti, že vysoce postavení nacističtí důstojníci a možná i samotný Adolf Hitler mohli utéct a odjet na Antarktidu. Ovšem v 21. století se oblast pokrytá ledem se stala nejvíce populárním místem pro lov mimozemšťanů pomocí služeb Google. Zde je seznam nejzajímavějších objevů.

Mimozemská tvář

Poté, co byla daná „věc“ spatřena, si můžeme myslet, že mimozemšťané skutečně chtějí, abychom je našli, protože jak jinak lze vysvětlit obří tvář na sněhu, která se objevila na Antarktidě přes Google Earth? Záběry, jejichž autenticitu nelze ověřit, zveřejněné na Instagramu ufo_scandinavia, byly rychle sdíleny uživateli sociálních sítí. Někteří tvrdili, že strukturu tu zanechali mimozemšťané nebo starověká civilizace, která žila na Antarktidě.

Mimozemská loď

Uživatel MrBB333 na YouTube zmátl fanoušky UFO poté, co odhalil zajímavou věc. On sám tvrdí, že je to možná převrácená loď na Antarktidě. Ve videu zveřejněném na jeho kanálu muž ukazuje, jak objevil dlouhý válcovitý tvar v zemi pomocí aplikace Google Earth. „Když se podíváte na okraje, vypadá to jako nějaký inteligentní design a středová část vypadá jako poklop,“ řekl MrBB333. Dodal, že konstrukce také vypadá, že by to mohla být ponorka.

Tajemný objekt ve tvaru disku na hoře

Zde je další objev, který zaujal konspirační teoretiky. V prosinci 2019 zveřejnila uživatelka Sandra Elena Andrade na YouTube video, které ukazuje obrovský černý předmět, o kterém si uživatelé mysleli, že je mimozemská loď. Žena učinila objev pomocí Aplikace Google Earth.

Starověké mimozemské město

V roce 2018 spoluautor kanálu thirdphaseofmoon na YouTube Blake Cousins tvrdil, že objevil vchod do podzemní základny, kterou možná vlastnili mimozemšťané. „Vypadá to, že každý z nich má jeskyni nebo tunel. Zajímalo by mě, jestli jsou všechny spojeny pod sněhem,“ řekl o tmavém předmětu, který obevjil na sněhu. Uživatelé sociálních sítí byli v názorech rozděleni, někteří souhlasili s Blakeovou verzí, zatímco jiní říkali, že by to mohl být úkryt pro nacisty nebo vládní projekt.

Obrovská díra

Autoři kanálu thirdphaseofmoon opět ohromili fanoušky UFO, když v prosinci 2019 objevili na Google Mapách tajemnou díru, která se poprvé objevila v roce 2007, ale jen krátce poté zmizela. Podle autorů videa by se do této jeskyně mohly potenciálně vejít „stovky, ne-li tisíce lidí“. „Je dostatečně velká pro kosmické lodě a létající talíře nebo dokonce pro prostředky v naší armádě, které by se vlezly do tohoto obrovského otvoru,“ řekl Brett Cousins.