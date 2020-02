Život po megxitu: Kolik vydělá Meghan Markleová?

Šéf kanadské agentury pro styk s veřejností Command Entertainment Group Simon Huck uvedl, že jeho firma byla zaplavena „obrovskými“ zakázkami pro manželku prince Harryho. „Nemohu ani říct přesný počet nabídek v prvním týdnu (poté, co se vzdala královských privilegií, pozn. red.). Ještě nic nepodepsala, ale je to neuvěřitelné. Kdyby to podepsala, dostala by sto milionů,“ určil možný příjem vévodkyně ze Sussexu expert.

Nebude dělat tradiční reklamy, nebude vytvářet parfém. Bude spolupracovat s...Netflixem. „(Meghan, pozn. red.) Napíše knihu, bude dělat televizní pořad, bude produkovat,“ řekl Simon Huck.

Simon dodal, že Sussexové budou pravděpodobně následovat Baracka a Michelle Obamovi.

„Ať už se jedná o vystoupení, partnerství se značkami nebo další věci, mohou mít miliony ročně,“ dodal.

Ronn Torossian, výkonný ředitel společnosti 5W Public Relations, řekl, že by nebylo překvapivé, kdyby pár začal hledat možnosti, jak vydělat peníze v Severní Americe, kde budou bydlet, když nebudou ve Spojeném království.

„S takovou úrovní uznání jejich jména, značky nebudou váhat s nabídkami pro Meghan a Harryho ohledně partnerství, reklamních nabídek, nabízet budou pozice jako ambasadory značky a další,“ vysvětlil.

Hlavní obsahový ředitel Netflixu Ted Sarandos řekl na udílení cen Screen Actors Guild 19. ledna, že streamovací gigant by chtěl pracovat s Harrym a Meghan, a dodal: „Kdo by neměl zájem? Ano, jistě.“

V lednu Meghan Markleová podepsala smlouvu s firmou Disney Studios o dabingu kreslené postavičky. Výtěžek bude převeden na účty charity věnované ochraně volně žijících živočichů a ochraně zvířat před pytláky.

V současné době princ Harry a jeho manželka Meghan a devítiměsíční syn Archie žijí ve Vancouveru v Kanadě ve vile Mille Fleurs v hodnotě asi 14 milionů kanadských dolarů (přibližně 240 628 675 Kč). Mezitím pár pokračuje ve svých charitativních projektech.

8. ledna princ Harry a Meghan Markleová oznámili zřeknutí se královských privilegií a výkonu povidnností vyšších členů královské rodiny. Prohlásili, že se v budoucnu stanou finančně nezávislými.

18. ledna bylo rozhodnuto, že od jara tohoto roku pár přestane trvale plnit královské povinnosti a bude zbaven svých titulů Jeho a Její královská Výsost.