Vědci objevili další způsob, kterým se přenáší koronavirus

Předpokládá se, že čínský koronavirus 2019-nCov je přenášen tzv. kapénkovou infekcí, která je přenášena vzduchem. To znamená, že hlavní hrozbou je kašel infikované osoby a také kontakt s kontaminovanými povrchy. Proto byl dosud kladen důraz na příznaky spojené s projevy respiračních onemocnění. Na základě klinické analýzy se ukázalo, že infekce také způsobuje poruchy zažívacího traktu.

Podle nemocnice v čínském městě Wu-chan jeden až dva dny před nástupem horečky a dušnosti mělo 14 ze 138 pacientů, tj. 10 procent, průjem a nevolnost. U prvního pacienta s koronavirem ve Spojených státech bylo do dvou dnů také detekováno porušení střevní motility, poté byl virus detekován ve stolici.

Dříve během epidemie atypické pneumonie vyvolané virem SARS byly publikovány údaje o projevech viru v moči a stolici u lidí s atypickými abdominálními příznaky. Přenos SARS skrze toaletu vedl k tomu, že v roce 2003 byly stovky lidí nakažený virem v rezidenčním komplexu Amoy Gardens v Hongkongu. Stoupající proud teplého vzduchu z koupelen znečistil několik bytů a byl přenášen větrem do sousedních budov komplexu.

Ačkoli 2019-nCov a SARS patří do stejné rodiny virů, vědci připustili, že fekální přenos viru je možný. Nyní je to i prokázáno.

Vědci však dosud nevědí, jak dlouho může 2019-nCov existovat mimo organismus, například u HIV je to 30 minut. Kromě toho není známo, na jaké teplotní rozmezí je nový virus citlivý.

„Šíření koronaviru 2019-nCoV výkaly může způsobit nové problémy s jeho omezením, zejména v nemocnicích,“ poznamenávají autoři v publikaci.

Vědci dodavají, že ačkoli způsob šíření viru výkaly je potřeba brát na vědomí, hlavním způsobem šíření infekce zůstává dotyk špinavých povrchů s následujícím dotykem očí, nosu nebo rtů rukama.

Boj s koronavirem

WHO vyslala do Číny skupinu svých expertů kvůli situaci s koronavirem. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus sdělil na Twitteru, že osobně vykonal mezinárodní expertní misi WHO. V organizaci poznamenali, že odborníci mají možnost vidět pouze „špičku ledovce“ 2019-nCoV a nepoznat, jak to vypadá ve skutečnosti.

​Experty vedl doktor Bruce Aylward. Má podle Ghebreyesuse velké zkušenosti s činnostmi v mimořádných situacích ve sféře veřejného zdravotnictví.

Ředitel WHO dodal, že byly odhaleny případy nákazy novým koronavirem u lidí, kteří nenavštívili Čínu. Šíření 2019-nCoV v jiných zemích je možná větší než předpokládají.

„Stručně řečeno, vidíme jenom špičku ledovce,“ zdůraznil Ghebreyesus.

Ghebreyesus vyzval všechny státy, aby se připravily na vzplanutí 2019-nCoV a udělaly vše možné, aby zabránily šíření viru.

​K epidemii zápalu plic, jejímž původcem je 2019-nCoV, došlo v Číně koncem prosince 2019. Kvůli onemocnění zemřelo přes 900 lidí, nakažených je přes 40,1 tisíce.

Epidemie po celém světě

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Počet nakažených již totiž přesáhl úroveň onemocnění při epidemii SARS, která vypukla v roce 2003. WHO globální stav zdravotní nouze vyhlásila teprve pošesté v historii, zatím však není navrženo ani omezení cestování a obchodu. Některé země již přijímají různá opatření – vyhlašují zvláštní stav, uzavírají hranice, ruší lety a nevydávají víza.

Co se týče opatření v České republice, tak česká vláda rozhodla, že od 9. února budou zakázány přímé lety mezi Českem a Čínou, aby bylo zabráněno šíření viru do ČR. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který zákaz navrhl, k věci dodal, že úřady pokračují v monitoringu situace kolem epidemie. Česká republika také poskytne Číně finanční pomoc ve výši 10 milionů korun, a to skrze mezinárodní organizace.