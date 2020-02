Američtí vojáci již začali opouštět Irák, tvrdí zákonodárce země

Irácký parlament již dříve hlasoval pro nezávazný návrh na ukončení veškeré zahraniční vojenské přítomnosti v zemi a požadoval, aby americké síly co nejdříve opustily své základny a opustily irácké území. Washington však uvedl, že má v úmyslu zůstat v Iráku bez ohledu na to, co se děje.