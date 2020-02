Gdaňská mincovna věnovala Zaklínači sérii mincí

Gdaňská mincovna vydala sérii mincí věnovaných sáze Andrzeje Sapkowského Zaklínač (The Witcher), která získála popularitu díky své adaptaci na Netflixu.

Na konci roku 2019 byla vydána omezená série prvních mincí, která je velmi oblíbená u fanoušků a sběratelů. Pokud si objednáte minci nyní, dostane se k vám nejdříve v polovině března. Mincovna získala výhradní práva na vydávání řady mincí, které jsou založeny na různých knihách nebo klíčových momentech ságy. Očekává se, že mince nového cyklu se objeví jednou ročně.

Na zadní straně první mince série je hlavní postava ságy – Geralt, který se s pozlaceným mečem v ruce snaží uchránit své přátele před kouzly temných sil. Mince je vyrobena ze stříbra pomocí techniky 3D tisku. Na líci je symbol známý fanouškům Zaklínače, a to vlk, meč a hrad. Mince váží dvě unce a stojí 427 dolarů (9 774,80 Korun).

Série také obsahuje minci o hmotnosti jeden kilogram zobrazující scénu, kdy Geralt oznámil královně záměr vzít si její dceru. Je zdobena dvěma acháty. Stojí 4 272 dolarů (97 793,77 korun).

Zaklínač je fantasy dramatický webový televizní seriál od Lauren Schmidt Hissrichové. Je založený na stejnojmenném cyklu povídek a románů od polského spisovatele Andrzeje Sapkowského.

Sága je na seznamu bestsellerů The New York Times. Tento příběh byl poprvé natočen v roce 2001. Netflix vydal první sezónu Zaklínače loni v prosinci. Během týdne o něj projevilo zájem 127 milionů diváků. Druhá sezóna má mít premiéru v roce 2021. Zaklínač se také stal hrdinou populárních počítačových her, komiksů a dokonce i divadelních inscenací.

Hlavní roli Geralta ztvárnil britský herec Henry Cavill, který se proslavil rolí Supermana. V příběhu se také objevuje princezna Ciri (Freya Allan) a Yennefer (Anya Chalotra) a jejich osudy jsou těsně spojené.

Podle hodnocení internetové filmové databáze (IMDb) seriál není špatný. Ve skutečnosti navíc překonal i seriál Stranger Things, pokud jde o hodnocení na této webové stránce. Podle kritiků Cavill přináší do seriálu osobní kouzlo a temný humor.