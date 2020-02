Byla to přehlídka a tančila jsem až do rána! Verešová ukázala fotografie z Česko-Slovenského plesu

Andrea Verešová si zodpovědně vybírá události, na kterých se objevuje. Slovenskou hvězdu by chtěli vítat téměř všude, je však často zaneprázdněná, takže je považována za skutečně exkluzivního hosta. Její přítomnost je už tradiční pro Česko-Slovenský ples, kde se tentokrát také objevila. Nezapomněla na své pravidelné manýry – znovu přišla pozdě. Příjezdy na ples začaly od 18:00, oficiální program měl začít o hodinu později.

Nicméně Andrea přišla těsně před půl osmou. Pozdní příjezd u ní není výjimkou. Modelka se několikrát zpozdila na akce v různých podnicích, ale od svého příchodu se stala vrcholem programu. Téměř to vypadalo, jako by se považovala Verešová za zlatý hřeb, a když vstoupila do Obecního domu, zastavil se dech všude kolem. Jak se říká, stojí za to čekat a Andrea opět potvrdila tuto starou frázi.

Na svém Instagramu modelka sdílela fotografie z plesu. V letošním roce si modelka vybrala jemné růžové princeznovské šaty od návrhářky Jany Pištejové.

„Po roce znovu princezna. Ani letos jsme nemohli minout náš oblíbený @ceskoslovenskyples. Děkuji za nádherné, téměř pohádkové šaty od @pistejka,“ napsala Andrea.

„Český slovenský ples. Byla to paráda a tancovalo se až do rána! Hodně jsme si to užili,“ okomentovala další fotku Verešová.

Fanoušci také ocenili rozkošný outfit.

„Nádhera...“ napsala uživatelka danamoore8625.

„Krásná,“ okomentovala jevettapetrikova.

„Nádherné šaty, klobuk dolů před paní návrhářkou a je jasné, že jste je božský prezentovala,“ píše blankakrchnava.

„Bohyně,“ komentuje nelaprevoznikova.

Česko-Slovenský ples patří každoročně mezi nejprestižnější události plesové sezóny, a tak si ho nenechávají ujít ani největší hvězdy.

Na plese vystoupili známí umělci, jako například legenda česko-slovenské hudební scény slovenský zpěvák Richard Müller. Spolu s ním se na pódiu objevily další hvězdy galavečera z mladší a mladé generace: Leona Machálková, Martin Chodúr, Emma Drobná a Tereza Mašková.

Stejně tak se návštěvníci mohli těšit na operní árii v podání tenoristy Miroslava Dvorského a na ukázku baletu.