Stoltenberg o situaci kolem INF: Viníkem je Rusko, ale NATO ukázalo jednotu. V Moskvě si však vzpomněli na slova Macrona

Situace kolem ukončení platnosti smlouvy INF (pozn. o likvidaci raket středního a krátkého doletu) je příkladem jednoty Severoatlantické aliance. Myslí si to generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Je to špatné, ale může za to Rusko

Ukončení platnosti INF je negativní jev, který však podotýká důležitost role NATO. Když jsme uviděli, že Rusko začalo již mnoho let zpátky porušovat smlouvu, zahájili jsme úzké konzultace. NATO se stalo platformou, která nás sjednotila, abychom vyřešili situaci a rozhodli, jak postupovat vůči porušení INF ze strany Ruska,“ sdělil Stoltenberg během tiskové konference v Bruselu.

Generální tajemník podotkl, že INF byla důležitou smlouvou pro Severoatlantickou alianci, i když se vztahovala jenom k Rusku a Spojeným státům. Podle něj členové NATO jsou jednotní v tom, že vina za porušení smlouvy je na Moskvě a souhlasili s rozhodnutím Washingtonu od INF odstoupit.

„Je zřejmé, že je to velmi špatně, že INF již neexistuje kvůli porušením ze strany Ruska, avšak je také důležité vidět, že NATO je schopné na to sladěně reagovat. Demonstruje to důležitost aliance jako platformy pro Evropu a USA spolu odpovídat na strategické výzvy,“ uzavřel Stoltenberg.

Mozek je opravdu mrtvý?

Výroky generálního tajemníka NATO pak okomentovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

„Pan Stoltenberg chtěl tímto prohlášením opakovaně všech ujistit, že mozek NATO je mrtvý, a zůstala jenom síla, která bez rozumu ničí všechno,“ sdělila Zacharovová na Facebooku, čímž odkázala na slova francouzského prezidenta Emmanuele Macrona.

Pozastavení platnosti INF

Platnost smlouvy INF byla pozastavena 2. srpna roku 2019. Již na začátku tohoto roku Washington oznámil jednostranné odstoupení od smlouvy a obvinil Rusko z dlouhodobého porušování. Na začátku loňského července zákon o pozastavení plnění smlouvy podepsal ruský prezident Vladimir Putin.

Moskva všechna obvinění z porušení INF popírá a opakovaně uváděla, že dodržuje podmínek smlouvy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov také uváděl, že obvinění USA jsou neopodstatněná, rovněž poukazoval na to, že Moskva má velmi vážné otázky ohledně plnění smlouvy samotnými Američany.