Kvůli prvnímu přistání ženy na Měsíci půjdou Spojené státy do toho

„Podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa se zvýšila právě tehdy, když jsme položili základy pro první přistání ženy a další přistání muže na jižním pólu Měsíce v roce 2024. Tento rozpočet nám umožní jasně dodržovat daný plán,“ řekl šéf NASA Jim Bridenstine.

Poznamenal, že poprvé od lunárního programu Apollo agentura obdrží finanční prostředky na vybudování přistávacího modulu na satelitu Země. Celkem se plánuje 35 miliard dolarů (800 miliard korun) na přistání astronautů na Měsíci v roce 2024.

„Letos se připravujeme na dosažení klíčových milníků ve vývoji rakety Space Launch System, kosmické lodi Orion a stanice Gateway. Ty tvoří kostru našeho programu Artemis a jsou plně podporovány tímto rozpočtem. Představují naši schopnost vybudovat udržitelnou lunární přítomnost a nakonec vyslat lidské mise na Mars,“ uvedl Jim Bridenstine.

Desetileté priority průzkumu jsou tímto rozpočtem podpořeny, včetně první návratové mise na Mars v historii a rozvoje řady nových misí zaměřených na pozorování Země. V letectví rozpočet podporuje výzkum komerčního využití nadzvukových letadel, všech elektrických letadel a vývoje bezpilotního vzdušného systému, díky kterému budou létání malých dronů bezpečnější a efektivnější v 21. století.

Také dodal, že je zajímavé prezidentovo přímé financování ve výši více než 3 miliard dolarů (68,63 miliard korun) na vývoj přistávacího systému. „Je to poprvé od programu Apollo, co máme přímé finanční prostředky na takový modul. S našimi cíli do roku 2024 to myslíme vážně a prezidentův rozpočet podporuje naše úsilí o dokončení naší práce,“ podotkl šef NASA.

„V letošním roce budeme na mezinárodní vesmírné stanici oslavovat 20 let lidské přítomnosti, budeme i nadále hledat způsoby, jak spolupracovat se soukromým podnikem a poskytovat více lidem přístup k jedinečným nabídkám mikrogravitace. Podobně, jako když v příštích čtyřech letech vyrazíme na Měsíc, máme zájem vzít svět s sebou. To zahrnuje ty, kteří se podílejí na naší iniciativě Commercial Lunar Payload Services a mezinárodních vztazích, které jsme vytvořili v průběhu desetiletí.“

V červenci 2019 americký viceprezident Mike Pence oznámil, že americký lunární program zahrnuje neustálou přítomnost astronautů na satelitu Země. Ve stejné době NASA oznámila, že opakovaně použitelná kosmická loď Orion na misi Artemis-1 je připravena.