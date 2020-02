Ve filmu Avengers: Endgame našli chybu, kterou přehlédli i filmaři

Specialisté poukazují na chybu ve filmu Avengers: Endgame v designu Thana (Josh Brolin). Ze strany Marvel Studios byla zavedla postava tohoto šíleného obra již v roce 2011. Jako padouch ze Ságy nekonečnosti se objevil v Avengers: Infinity War 2018. To se ukázalo být výzvou pro Marvel Studios kvůli tomu, že velký počet hlavních postav soupeřily o čas na obrazovce. Ale díky své dominující přítomnosti na velké obrazovce byl Thanos schopen rychle se etablovat jako největší nepřítel ve vesmíru Marvel.

S jeho vítězstvím na konci, kdy úspěšně zničil polovinu života ve vesmíru i přes úsilí mstitelů ho zastavit, fanoušci byli nadšeni jeho návratem v Endgame. Nicméně, jak se příběh posunul se zaměřením na hrdiny, Thanos nebyl v Endgame stejným způsobem, jako byl v Infinity War. Měl jen skutečný velký vliv na vyprávění během vrcholné bitvy, kde on a jeho přisluhovači čelili v podstatě každému hrdinovi v sérii. To tvořilo celý závěrečný akt filmu a s pouhým počtem propracovaných snímků, které bylo třeba modifikovat prostřednictvím vizuálních efektů, se zdá, že tým vynechal jeden.

V posledním video společnosti Corridor Crew tým přivádí Matta Aikena společnosti Weta Digital, který byl vedoucím oddělení vizuálních efektů pro Endgame. Na jednom místě ve videu, hostitelé poukazují na to, jak Thanos měl problém s výstřižky, když začal praskat s pomocí nanotechnologické rukavice Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Aiken přiznává, že ani on si toho nevšiml. Podívejte se na video (5:03) a zbytek epizody níže:

V celém videu Aiken líčí, jak jsou schopni přivést některé z nejpamátnějších snímků Endgame k životu. A zní to jako nudný proces vzhledem k tomu, že pracovali se spoustou pohybujících se kousků. Nicméně, možná jeden z největších úspěchů společnosti Marvel Studios a jejich oddělení vizuálních efektů tak je design Thana. Aby obrovský fialový mimozemšťan rezonoval na velké obrazovce, aniž by bránil působivé práci Brolina, protože postava je skutečně působivá. To je také důvod, proč i přes jeho konec díky oběti Tonyho, jsou lidé otevřeni vidět více z jeho příběhu dále. Koneckonců, je toho o něm ještě tolik co znát. Tento malý výpadek nebere nic z těžké práce, kterou vložili do vytváření Thana, stejně jako filmu.

Vzhledem k masivní práci, kterou Aiken a zbytek jeho týmu pro Avengers: Endgame udělali, jejich úsilí bylo uznáno i na letošních Oscarech, kde byli nominováni na nejlepší vizuální efekty. Byli nominováni spolu s filmy Disney jako Lví král Jona Favreau a Star Wars: Vzestup Skywalkera JJ Abramse, stejně jako Ir od Martina Scorsese a '1917 od Sama Mendese.