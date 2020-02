„Vodku máte?“ Bývalý trenér Washington Capitals pověděl, jak Ovečkin během hry požádal o alkohol

Greg Smith, bývalý zaměstnanec týmu koučů Washington Capitals, si vzpomněl na jeden zajímavý příběh s ruským útočníkem Alexandrem Ovečkinem během jeho první sezóny v Národní hokejové lize (NHL). Jeho slova citoval portál The Athletic.

„Jednou, když seděl na lavičce, otočil se ke mně a zeptal se: ‚Vodku máte?‘ Zeptal jsem se ho znovu, a on mi to naznačil gestem. Ne, říkám, nemáme vodku. A to vše během hry!“ divil se Smith.

„Pak mi ukazuje prst: je tam malé říznutí. A on říká: ‚Vodka dezinfikuje.‘ Vysvětlil jsem mu, že pro tyto účely máme peroxid vodíku. ‚Nepij to ale,‘ poradil jsem mu,“ dokončil svou historku Smith.

Washington Capitals, za něhož hrají ruští hokejisté Alexandr Ovečkin, Jevgenij Kuzněcov a Dmitrij Orlov, vybojoval v minulé sezóně poprvé v dějinách Stanleyův pohár.

Ovečkin junior

Nedávno manželka ruského hokejisty Anastasia Šubskaja sdílela roztomilou momentku z tribuny s jejich malým synem Sergejem.

Příspěvek si hned vysloužil spoustu komentářů a lajků. Mnoho uživatelů si všimlo, že syn vypadá stejně jako jeho slavný otec.

„Ruská mašina potřebuje opravu“

Nedávno se na sociálních sítích objevilo zajímavé video ze zápasu mezi Washington Capitals a Los Angeles Kings. Na záběrech lze vidět, jak hokejista sedí na lavičce a používá letovací lampu a něco dělá se svou helmou.

Někteří z diváků si toho okamžitě všimli a začali si z toho dělat legraci.

„Ruská mašina potřebuje opravu,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru.

Ukázalo se, že takovým způsobem Ovečkin chtěl odstranit nálepku z hledí své helmy.

Utkání Los Angeles Kings a Washington Capital a proběhlo 5. prosince a skončilo vítězstvím Washington Capitals – 1:3.