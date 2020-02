USA chtějí vážně projednat s Ruskem a ČLR snížení jaderných arzenálů

„USA odstoupily od neefektivní smlouvy INF, což ve spojení s prezidentovými investicemi do ministerstva obrany může usadit Rusko a dokonce i Čínu k jednacímu stolu pro vážná jednání o snížení zásob jaderných zbraní už v nejbližších měsících,“ řekl ve svém projevu v Atlantické radě ve Washingtonu.

Poradce přitom podotkl, že projednání prolongace Smlouvy o snížení počtu strategických zbraní (START III) bude probíhat neveřejně.

O’Brien dodal, že Rusko a USA jsou na rozdíl od Číny zainteresovány na jednáních o kontrole zbrojení. Vyjádřil naději, že podaří-li se v jednáních s Moskvou dosáhnout pokroku, bude se na Čínu „vyvíjet nátlak“, a Peking se připojí ke společným úsilím.

Situace kolem smlouvy START III

Na začátku roku 2021 vyprší platnost Smlouvy o dalším snížení počtu strategických útočných zbraní (START III). USA se zatím nerozhodly, jestli ji chtějí prodloužit.

Washington dříve prohlásil, že dohody s Moskvou mají zahrnovat nejen zbraně, které spadají do START III, ale i jiné zbraně a prostředky pro jejich dopravu, které se teprve vyvíjejí v Rusku, včetně jaderných náloží malé síly na nových nosičích. Pentagon se domnívá, že Rusko má na dva tisíce jednotek nestrategických jaderných zbraní.

Prezident Ruska Vladimir Putin na tiskové konferenci v prosinci prohlásil, že Moskva je ochotna do konce roku prodloužit platnost START III. „Zatím jsme ale nedostali na všechny naše návrhy žádnou odpověď, a když nebude START III, už nebude ve světě vůbec nic, co by zabraňovalo horečnému zbrojení. A to je podle mého názoru špatné,“ podotkl hlava státu.

Odstoupení USA od smlouvy INF

Druhého srpna loňského roku vypršela platnost Smlouvy o raketách středního a krátkého doletu. Washington oznámil jednostranné odstoupení od této smlouvy a obvinil Rusko z jejího dlouhodobého porušování. Poté podepsal Vladimir Putin zákon o pozastavení platnosti smlouvy.

Rusko nejednou prohlásilo, že plní všechny podmínky smlouvy INF. Ministr zahraničí Sergej Lavrov podotkl, že Moskva má dostatečně vážné otázky k Washingtonu ohledně plnění smlouvy samotnými Američany. Podle jeho slov nejsou americká obvinění z porušování smlouvy INF Ruskem ničím podložena.