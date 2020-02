Ministerstvo zahraničí Ruska ohodnotilo slova polského velvyslance o úloze SSSR ve druhé světové válce

„Prohlášení podobná tomu, že Sovětský svaz okupoval sebe sama, a právě takto je můžeme hodnotit, jsou příznakem toho, že se oficiální Varšava zabrala do hry… Asi přede dvěma nebo třemi týdny jsme dostali informaci o tom, že polské mocenské struktury a státní orgány uspořádaly zvláštní poradu o tom, co mají dělat, aby neutralizovaly materiály a historická fakta, která bude Moskva předkládat, a nepřipustily šíření pravdivých informací o těch událostech. Myslím si, že uvidíme bohužel ještě mnoho jiného. Máme ale čím na to odpovědět,“ řekla ve vysílání televizní stanice Pervyj kanal (První kanál).

V článku pod titulkem Válka nezačala v roce 1941 (Krieg begann nicht erst 1941) v novinách Märkische Oderzeitung Przylebski napsal, že Sovětský svaz napadl Polsko v roce 1939, a znemožnil mu tím další odpor nacistickému Německu. Podle názoru diplomata musí Moskva „konečně uznat“, že druhá světová válka začala v roce 1939, a ne 1941.

Velvyslanec se domnívá, že „nikoli Sovětský svaz, ale západní spojenci přispěli rozhodujícím přínosem k ukončení války“, a že „desítky tisíc polských vojáků“ bojovali mj. i v řadách Rudé armády proti hitlerovcům. Kromě toho SSSR „nejvíce vytěžil z ukončení války“, prohlásil Przylebski: uvedl jako důkaz „okupaci Ukrajiny, Běloruska a Pobaltí, a také podřízení si Polska, Maďarska, Československa a jiných zemí“.

V prosinci schválil polský Sejm rezoluci o stejné odpovědnosti Německa a SSSR za rozpoutání druhé světové války. Autoři dokumentu tvrdí, že k zahájení války „přivedly dvě tehdejší totalitní velmoci: hitlerovské Německo a stalinský Sovětský svaz, a po uzavření 23. srpna 1939 v Moskvě hanebného paktu Molotova-Ribbentropa se staly prvními oběťmi obou totalitních režimů Polsko a státy střední a východní Evropy“.

Náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabłoński dříve prohlásil, že jeho země má „bezpodmínečné“ právo na ruské reparace za škody způsobené v době druhé světové války. Ruští politici označili tento požadavek za absurdní. Oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová, kdy komentovala Jabłońského slova, ho vyzvala, aby „přestal s tím šejdířstvím“.