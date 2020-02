V EU se údajně nepřipravuje vysoké zdanění masa, říká Pirát Peksa. Světová média tvrdí něco jiného

Portál Parlamentní listy včera publikoval článek s názvem: „Hovězí dražší o 117 Kč, vepřové o 90 Kč, kuřecí o 42 Kč. V EU se už vážně chystá zdražení masa.“ V něm se s odkazem na materiál portálu Euractiv hovoří o opatřeních, která jsou připravována a podporována částí evropských politických sil, jež mají směřovat k výraznému zdražení masa. A to kvůli jeho údajné vysoké ekologické zátěži, kterou představuje pro okolní prostředí. Podle článku Euractiv se jedná o evropské zelené, jejichž součástí jsou i čeští Piráti.

O tom, že v Evropském parlamentu budou znít plány na výrazné zvýšení ceny masa, informoval i portál Forbes. Údajně se má jednat o férovější cenovou politiku při vypracovávání ceny masa s ohledem na to, aby bylo možné snížit produkci CO2 až o 120 milionů tun ročně.

Tyto informace odmítl poslanec Evropského parlamentu Mikuláš Peksa se slovy, že se jedná o hoax“.

„Šíří se nový hoax, Evropská unie chce údajně zavést daň z masa. Dezinformaci přinesl server Parlamentní listy s odkazem na Facebookovou stránku Institut 2080. Ve skutečnosti se žádná podobná daň nechystá,“ napsal Peksa na svém internetové stránce a dodal: „Skupina Zelení/Evropská svobodná aliance tato doporučení ani nikdy neprobírala.“

Na tato slova pirátského europoslanec reagoval sám portál Parlamentí listy, který informace o možných nových vysokých daních na maso přinesl.

„ParlamentníListy.cz vycházely z článku magazínu EURACTIV. Tento magazín se politikou EU zabývá již od svého založení v roce 1999 a citují z něho světová média jako CNN, The Financial Times nebo New York Times. V tomto článku se píše, že 5. února zákonodárci z řad Zelených a socialistů podpořili výstupy zprávy koalice TAPP, jež žádá, aby byl ‚nový cenový model‘ zahrnut do Zelené dohody EU a nové potravinové strategie, F2F (z farmy na vidličku). Tuto zprávu ParlamentníListy.cz převzaly a neměnily. Titulek článku EURACTIVu zní: ‚Zelení, socialisté se postavili za zdanění masa, aby se pokryl dopad pěstování dobytka na životní prostředí‘,“ napsaly v reakci na slova europoslance Parlamentní listy.

„Pátého února poslanci Zelených a socialistů podpořili závěry zprávy (hovořící o tom, že cena masa nereflektuje jeho klimatický dopad – red.) během jejího projednávání v Evropském parlamentu a volali po novém modelu oceňování masa, aby v něm byla zahrnuta i evropská Green Deal (Zelený úděl) a nová potravinová politika EU, takzvaná Farm to Fork Strategy (F2F),“ napsal původně portál Euractiv.

„Žerte brouky a učte se vařit kůru ze stromů“

Zpráva o možném zavedení nové vysoké daně na maso se zatím rozšířila po síti a nashromáždila množství reakcí.

Jedním z lidí, kteří komentovali slova o nutnosti výrazného zvýšení ceny masa kvůli kompenzaci takzvané „uhlíkové stopy“, byl i europoslanec za SPD generál Hynek Blaško.

„Žerte brouky a jinou havěť, shánějte recepty jak vařit tuřín, kopřivy, kůru stromů,“ prohlásil.

Komentáře se nezdržel ani poslanec Lubomír Volný. Hovořil o bláznech z EU, kteří by v budoucnu mohli zavést i dotace na rození dětí „správné barvy“.

„Ještě pořád Vám přijde CZEXIT jako nesmyl? Jaká daň přijde příště? Daň z uhlíkové stopy Vašeho dítěte? Nesmysl? Ve fašistické dystopii pod vládou gendrově nevyhraněných ekoteroristů a levicových psychopatů multikulturalismu? Ovšem, řekl bych, že uhlíková daň za dítě se bude tykat pouze dětí, které se narodí s ‚bílým privilegiem‘. Když jsou dnes blázni z EU připraveni zdanit Vám maso a dotovat Vám elektromobily, co jim jednoho dne zabrání aby ‚dotovali‘ ty ‚správně zbarvené‘ děti?“ tázal se Volný.