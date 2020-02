Víme, jakých 10 nejostudnějších věcí udělal Geralt ze Zaklínače. Souhlasíte?

Dobrá rozhodnutí nečiní vždycky. Ve skutečnosti lze některá jeho rozhodnutí popsat pouze jako vyloženě nestoudná. A zde je deset těch nejvíce nestoudných věcí, které Geralt udělal.

Vyhubování Marigoldovi

Během dobrodružství, kterých měl Geralt velmi mnoho, u nich byl vždy Marigold. Kvůli tomu jej Geralt vinil ze všeho jeho neštěstí. Během sporů dal Geralt jasně najevo, že doufá, že už ho nikdy neuvidí. Nikdy to po zbytek série neudělali.

Vyvolání zákona překvapení

Když Geralt záchranil Dunyho život, byl velmi vděčný. Duny nabídl, že Geraltovi dá všechno, o co požádá. Geralt pokorně odmítl, ale Duny na tom trval.

Geralt se hloupě a nestydatě odvolal na zákon překvapení. Poté museli Duny a Pavetta dát Geraltovi něco, co ještě neví. Ihned poté si oba uvědomí, že Pavetta je těhotná. Geralt byl proto předurčen k tomu, aby si dítě vzal.

Odmítnutí osudu

Po jeho pošetilé akci odvolávat se na zákon překvapení, byl pak povinen postarat se o Ciri.

Geralt se rozhodne tento dar odmítnout. Odvolal se na zákon překvapení a pak odmítl volání osudu. Tohle byla další nestoudná akce, která mnoha lidem ublížila.

Opuštění dítěte

Tím, že odmítl osud, opustil Geralt Ciri v nebezpečí. Geralt měl povinnost postarat se o Cirillu a místo toho ji tam nechal.

Geraltovy činy zde měly vážné následky. Cirilla byla téměř zabita během obléhání Nilfgaardů.

Návrat trval dlouho

Kdyby Geraltovi trvalo pár měsíců nebo možná rok nebo dva, než by si uvědomil svou chybu a vrátil se, byla by to jedna věc.

Místo toho trvalo Geraltovi více než deset let, než se vrátil ke své zodpovědnosti. Celou dobu věděl, že je to jeho osud.

Vypuštění džina

V jednu chvíli je Geralt viditelně unavený. Marigold našel Geralta, jak pátrá po jezeře a hledá džina.

Geralt plánoval použít džina, aby si konečně odpočinul. Je docela nezodpovědné, že Geralt hledal toto hrozné a nebezpečné monstrum na něco tak triviálního, jako je dobrý spánek. Jeho činy zde téměř vedly ke smrti Yennefer a Marigolda.

Zabití Renfri a jejích mužů

Bylo to těžké rozhodnutí. Renfri se oprávněně snažila pomstít za mnoho hrozných věcí, které jí čaroděj Stregobor udělal. Geralt se ji snažil odvrátit od její krvežíznivosti, ale neuspěl.

Poté, co si uvědomil, by mohla zabíjet nevinné lidi, rozhodl se zasáhnout. Geralt okamžitě začal masakrovat každého z nich. Nakonec Renfri zabil brutálním způsobem.

Zahrávál si s osudem Yennefer...

Poté, co si uvědomil, že to byl on a ne Marigold, který byl vázán na džina, spěchal Geralt pryč, aby zachránil Yennefer.

S jeho posledním přáním mohl Geralt říct cokoliv. Bylo milion způsobů, jak mohl Yennefer zachránit. Nakonec se sobecky rozhodl svázat jejich osudy dohromady a okrást Yennefer o část její svobodné vůle.

A zatajil to…

Poté, co svázal svůj osud s tou ženou, kterou sotva znal, se s ní Geralt vyspal. Pak se rozhodl jí neříct to, co si přál a jak ji to ovlivnilo.

Návnada na Strigu

Jednou z nejvíce ikonických epizod seriálu je Geraltův souboj se smrtící strigou. Poté, co Geralt zjistil, kdo je zodpovědný za stvoření toho tvora, rozhodl se použít tohoto muže jako návnadu pro monstrum.

I když si to muž zasloužil, bylo šíleně kruté vědomě nechat někoho zmrzačit tímto monstrem. Je to zdaleka ta nejkrutější věc, kterou Geralt udělal.