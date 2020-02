Geologové promluvili o historii „skrytého“ podmořského kontinentu

Vědci poskytli argumenty ve prospěch hypotézy, že ostrovy Nový Zéland a Nová Kaledonie lze považovat za samostatný kontinent. Oznámil to portál Live Science.

Na Zemi je sedm kontinentů - Evropa, Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Austrálie a Antarktida. V roce 2017 zahájila skupina geologů, mezi které patřili Rupert Sutherland, Te Herenga Waka-Victoria a Gerald Dickens, výzkum na kontinentální kůře kolem východního pobřeží Austrálie. Studie vzorků geologických struktur trvala déle než tři roky, ale i tak vědci naznačili, že by Zéland mohl být samostatným kontinentem, který je téměř úplně pod vodou.

Vědci se domnívají, že tento kontinent utrpěl masivní otřesy při vznikání takzvaného Ohnivého kruhu, což je pásmo kolem Tichého oceánu, charakteristické častým výskytem projevů vulkanické činnosti a zemětřeseními.

Asi před 35 – 50 miliony let začal v západním Tichém oceánu proces kontinentální kolize, ve kterém se některé části Zélandu zvedly tři kilometry nad vodu a jiné se zase vrhly do oceánu do stejné hloubky. Podle geofyzika Ruperta Sutherlanda se tyto změny časově shodovaly s tvorbou podvodních sopek a deformací hornin ve stejné části Tichého oceánu.

Zlom v zemské kůře

Vědci uvedli hypotézu, že by kontinent Zélandu mohl znovu stoupnout nad hladinu vody, tento proces by však mohl trvat více než milion let.

Časopis Science publikoval v minulém roce studii amerických geologů. Ti tvrdí, že série letních zemětřesení v Kalifornii probudila tektonickou trhlinu, spící již 500 let. Skupina vědců shromáždila informace o zemětřesení z pozemních seismologických senzorů a kosmických družic NASA a JAXA.

Uvedli, že seismická aktivita a tzv. zemětřesný roj podél podzemních zlomů probudil zlom Garlock. Tento geologický posun, jehož délka dosahuje 250 kilometrů, prochází podél severního okraje Mohavské pouště a překračuje zlom San Andreas.

Odborníci sestavili přesnou mapu chyb a nový model, který popisuje podzemní posuny, a zjistili, že silné seismické události jsou způsobeny zlomy kůry ne podél zlomové linie, ale napříč.

Nová studie zpochybnila obecně přijímaný pohled na silné zemětřesení. Podobné kataklyzmy mohou být způsobeny obecným přínosem mnoha malých zlomů, což téměř znemožňuje předpovídání takových událostí.