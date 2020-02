Letuška odhalila, co by cestující nikdy neměli konzumovat v letadle

Palubní průvodčí jsou odborníci na cestování v letadlech a dobře vědí, co dělat a co naopak nedělat na palubě. Jedna letuška odhalila nepříjemnou pravdu a také to, co by cestující nikdy neměli v letadlech dělat.

Palubní průvodčí vysvětlila pohled na webové stránce Quora.

Derry Lin, která je letuškou v Cathay Pacific, odhalila, co by si přála, aby cestující věděli o letech.

Lin poukázala na to, že je třeba se za každou cenu vyhnout vodě v letadlech. Je to proto, že nemusí být zdaleka tak čistá, jak si mnozí lidé myslí, řekla.

Lin napsala: „Voda v letadle je naprosto nechutná. Barel, ze kterého pochází voda, se doslova nikdy nečistí.“

V důsledku toho existují určité nápoje, kterým by se cestující měli vyhýbat.

„Nikdy nepijte kávu nebo čaj v letadle,“ doporučila letuška.

Místo toho je mnohem lepší pít balenou vodu, pokud si chcete být jisti, že bude nápoj čistý. „Pokud trváte na pitné vodě, požádejte o balenou vodu, rádi vám pomůžeme,“ řekla Lin.

Nicméně voda na palubě letadel není podle jejích slov jedinou „odpornou věcí“.

Letuška poukázala na to, že toalety v letadle jsou také „bídné“. Doporučila, aby cestující nikdy nechodili na palubní toaletu bez bot a ponožek.

„Toalety jsou naprosto odporné, dělo se tam spousta nechutných věcí,“ napsala.

„Kdykoliv vidím člověka, který nemá boty, a který jde na toaletu, zajímalo by mě, jestli by tak ta osoba učinila také tehdy, kdyby viděla to, co jsem viděla já,“ dodala Lin.

Další rada, kterou Lin sdílela, byla, že cestující by si měli být vědomi toho, že turbulence jsou „rozhodně nebezpečnější, než si myslíte“.

„Když vám řekneme, abyste si zapnuli pásy, myslíte si, že to přeháníme. Nepřeháníme. Udělejte, co vám řekneme,“ zdůraznila letuška.

„Existuje důvod, proč vám říkáme, abyste něco udělali, prosím, neztěžujte nám práci a prostě to udělejte,“ vzkazuje cestujícím letuška.

Jiný názor má však jistý pilot. Cestující se podle něj turbulencí příliš obávat nemusí. Pilot Patrick Smith vysvětlil ve své knize Cockpit Confidential, že zatímco během turbulence může mít člověk pocit, že letadlo klesá „stovky stop“ dolů, vlastně to tak není. Ve skutečnosti je klesání zřídka kdy větší než deset nebo dvacet stop.

„Lidé mají ve zvyku přikrášlit si i obyčejné pocity během letu,“ napsal.

Podle slov pilota je vnímána většinou výška a rychlost jako mnohem závažnější, než je ve skutečnosti.