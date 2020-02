Syrský parlament přiznal genocidu Arménů v Osmanské říši

Parlament také „odsoudil pokusy popírání tohoto zločinu a zkreslování historické pravdy o něm“.

Poslanci naopak uvedli, že takové rozhodnutí umožní zabránit opakování takových zločinů v budoucnosti, a prohlásili, že události v Sýrii ukázaly „skutečnou tvář agresivního tureckého režimu“.

Oficiální Damašek opakovaně obviňoval Turecko z okupace syrských území. Syrský prezident Bašár Asad prohlašoval, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan je zloděj a podílí se na rabování syrských území a zdrojů.