Ministr zahraničí Číny informoval o úspěších v boji s koronavirem

Kroky, které podnikla Čína, umožnily zabránit dalšímu šíření koronaviru napříč světem. Za hranicemi ČLR nepřesahuje počet nakažených jedno procento. Prohlásil to čínský ministr zahraničí Wang I, a to v průběhu své návštěvy Německa.

Podle ministra se počet nových případů za hranicemi provincie Chu-pej, epicentra nákazy, již desátý den za sebou snižuje, a počet lidí, kteří se uzdravují, naopak stále roste.

„Statistické údaje a fakta ukazují, že z hlediska obecné situace se dá tato epidemie kontrolovat, a nemoc je vyléčitelná,“ zdůraznil Wang I, jehož slova jsou uvedena na webu čínského MZV.

Podle jeho slov roste s vývojem nových léků v Číně i jistota, že má země všechny možnosti nad touto chorobou zvítězit.

Zdůraznil také, že Čína od samého začátku epidemie o koronaviru operativně informovala Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a světové společenství, a i nadále se drží zásad otevřenosti a transparentnosti při spolupráci s jiným zeměmi.

Epidemie virové pneumonie

Čínské úřady koncem prosince informovaly o epidemii pneumonie neznámého původu ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Původcem nemoci se stal nový typ koronaviru, jemuž dala WHO dne 11. února označení COVID 2019.

Podle informace ze 14. února přesáhl počet nakažených v Číně 63,8 tisíc lidí a na nemoc zemřelo 1 380 lidí. Za hranicemi ČLR pak onemocnělo 505 lidí.

Aby Rusko zabránilo šíření viru, uzavřela tamní vláda hranice s ČLR na Dálném východě, omezila překročení hranic s Mongolskem, zrušila pracovní víza pro čínské občany a z provincie Chu-pej byli evakuováni občané Ruska, kteří se tam nacházeli. I letecké spojení s Čínou bylo pozastaveno, a to kromě letů Aeroflotu do Pekingu, Šanghaje, Kantonu a Hongkongu. Od 3. února zastavila společnost RŽD železniční spojení s Čínou.

Boj s koronavirem

WHO vyslala do Číny skupinu svých expertů kvůli situaci s koronavirem. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus sdělil na Twitteru, že osobně vykonal mezinárodní expertní misi WHO. V organizaci poznamenali, že odborníci mají možnost vidět pouze „špičku ledovce“ 2019-nCoV a nepoznat, jak to vypadá ve skutečnosti.

​Experty vedl doktor Bruce Aylward. Má podle Ghebreyesuse velké zkušenosti s činnostmi v mimořádných situacích ve sféře veřejného zdravotnictví.

Ředitel WHO dodal, že byly odhaleny případy nákazy novým koronavirem u lidí, kteří nenavštívili Čínu. Šíření 2019-nCoV v jiných zemích je možná větší než předpokládají.

„Stručně řečeno, vidíme jenom špičku ledovce,“ zdůraznil Ghebreyesus.

Ghebreyesus vyzval všechny státy, aby se připravily na vzplanutí 2019-nCoV a udělaly vše možné, aby zabránily šíření viru.

​K epidemii zápalu plic, jejímž původcem je 2019-nCoV, došlo v Číně koncem prosince 2019. Kvůli onemocnění zemřelo přes 900 lidí, nakažených je přes 40,1 tisíce.