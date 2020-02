Dvanáct veteránů druhé světové války z USA se v květnu vydá do Ruska, aby se v Moskvě zúčastnili oslav výročí ukončení války. Sputniku to oznámil prezident americké nevládní organizace Greatest Generations Foundation Timothy Davis.

„Pomyslel jsem si, že u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války v Evropě je třeba upoutat pozornost k východní frontě a sponzorovat cestu do Ruska několika žijícím americkým veteránům druhé světové války, aby dne 9. května v Moskvě oslavili toto významné výročí spolu s ruskými veterány,“ řekl prezident nevládní organizace, která organizuje cesty veteránů na místa jejich minulých bitev a k vojenským pomníkům.

Podle jeho slov nejmladší veterán, který hodlá jet do Ruska, má nyní 96 let, a ten nejstarší pak 103 let. Jak podotkl Davis, veterány z USA čeká v Rusku opravdu bohatý program. Předpokládá se, že stráví čtyři dny v Petrohradu , tři dny ve Volgogradu a pět dnů v Moskvě. V každém z těchto měst se setkají s ruskými veterány. Kromě toho američtí hosté navštíví také několik škol, aby „promluvili ke školákům o svých osobních válečných zkušenostech, o ztrátách, které země utrpěly a o významu zachování památky“.

Davis podotkl, že „nebýt hrdinů Rudé armády, nedokázali by spojenci porazit Němce na západní frontě“. Zdůraznil také, že dějiny nelze přepisovat a že je třeba říkat pravdu a předávat ji budoucím generacím.

Ruské úřady nejednou prohlásily, že se některé evropské země snaží přepisovat dějiny. Prezident RF Vladimir Putin ve svém poselství Federálnímu shromáždění prohlásil, že Ruská federace musí zajistit zachování pravdy o druhé světové válce a čelit pokusům o falzifikaci dějin této strašné události.

100letý americký veterán se velmi těší na cestu do Moskvy

Americký veterán seržant Stephen Melnikoff, kterému je nyní 100 let, se těší na let přes oceán do Moskvy v květnu letošního roku, aby se připojil k Rusům na oslavách Dne vítězství ve druhé světové válce, a doufá, že mládež bude znát historii a vzpomínat na ty, kteří zachránili svět.

„Uvědomil jsem si, že jsem měl velké štěstí, že jsem přežil. Byl jsem dvakrát zraněn a jsem tady – je mi 100 let a ještě stále s vámi mohu mluvit,“ říká. „Chci předat toto poselství všem, abychom tím (válkou) nemuseli znovu projít a nějak uspořádali všechno takovým způsobem, abychom mohli žít společně – to je pro mě důležité.“

Melnikoff zdůraznil, že je pro něj důležité být v tento den v Moskvě, protože „právě tato koalice porazila německou mašinu“.

Americký veterán uvedl, že předseda fondu Greatest Generations se chce pokusit přivézt do Moskvy veterány, kteří ještě mohou chodit a mohou se vydat na takovou cestu.

„U nás je mnoho veteránů, kteří již nemohou chodit. Sedí doma, na invalidních vozících... Ale já jsem stále velmi pohyblivý, a proto jsem si jistý, že pojedu,“ řekl. „Opravdu doufám, že se setkám s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem,“ dodal veterán.