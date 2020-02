WHO projednala s Facebookem, Amazonem a Googlem dezinformace o koronaviru

Zástupci Facebooku, Amazonu a Googlu se sešli s představiteli Světové zdravotnické organizace (WHO), aby projednali způsoby, jak zabránit šíření nepravdivých informací o koronaviru. Informovala o tom CNBC.

Uvádí se, že se schůze konala v hlavním sídle Facebooku a byla uspořádána z iniciativy WHO.

Zástupce WHO Andy Pattison, který přiletěl do Křemíkového údolí (Silicon Valley, pozn. red.), aby se schůzky zúčastnil, v rozhovoru pro televizní stanici řekl, že se „tón (vůči informacím o koronaviru) mění“, protože technologičtí giganti začínají bojovat proti falešným zprávám , které se o něm šíří.

Pattison také řekl, že na schůzce společnostem nabídl pomoc v ověřování faktů, která zveřejňují samy tyto společnosti nebo jejich uživatelé, místo toho, aby spoléhaly na třetí osoby.

Počet potvrzených případů onemocnění koronavirem v pátek v kontinentální Číně dosáhl 66 492. Z daného počtu celkem 1 523 lidí zemřelo a 8 096 jich bylo vyléčeno a propuštěno z nemocnic. Vyplývá to ze zprávy státního výboru pro zdravotnictví ČLR.

Do provincie Chu-pej přicestovalo přes 25 tisíc lékařů z celé Číny

Více než 25 tisíc lékařů z celé Číny přicestovalo do provincie Chu-pej, aby pomohli svým kolegům v boji s epidemií pneumonie vyvolané novým typem koronaviru. Na tiskové konferenci to oznámil místopředseda státního výboru pro zdravotnictví a člen stálého výboru stranického výboru provincie Chu-pej Wang Che-šeng.

„V současné době bylo do provincie Chu-pej pro poskytnutí lékařské pomoci vysláno již 217 lékařských brigád, v jejichž složení je 25 633 zdravotníků. Tento počet nezahrnuje vojenské lékaře, které tam poslala armáda,“ oznámil.

Z celkového počtu lékařů bylo do města Wu-chanu posláno 20 374 zdravotníků ve složení 181 lékařských brigád.

Od 24. ledna se začala do města Wu-chan a provincie Chu-pej posílat jak materiální pomoc, včetně ochranného oblečení a masek, tak i odborníci, jelikož počet místních lékařů na velký nával nemocných nestačil. V souvislosti s tím, že největší odpovědnost v boji s koronavirem nesou právě zdravotníci, jim lidé začali říkat „andělé v bílých oděvech“ nebo „bojovníci v bílých pláštích“.

Podle informace se k pátku koronavirem nakazilo 1716 zdravotníků, z nichž již šest zemřelo.

Epidemie virové pneumonie

Čínské úřady koncem prosince informovaly o případech pneumonie neznámého původu ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Původcem choroby se stal nový typ koronaviru, jemuž Světová zdravotnická organizace dala 11. února označení COVID 2019.

Počet nakažených v Číně přesáhl 66 tisíc lidí, z nichž 1 523 zemřelo a přes 8 tisíc osob se vyléčilo.

Aby Rusko zabránilo šíření koronaviru, uzavřela tamní vláda úseky hranice s ČLR na Dálném východě, omezila překročení hranice s Mongolskem, zrušila pracovní víza pro čínské občany a z provincie Chu-pej byli evakuováni občané Ruska, kteří se tam nacházeli. Lety do Číny byly pozastaveny, a to kromě letů Aeroflotu do Pekingu, Šanghaje, Kantonu a Hongkongu. Od pondělí 3. února zastavila společnost RŽD železniční spojení s Čínou.