„Nyní se přepisují dějiny… Snad jakoby SSSR nikdy neosvobodil Evropu a svět od fašismu. A to je velmi nebezpečné,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik poslanec slovenského parlamentu. Rovněž poukázal na nutnost zachovat dějiny druhé světové války.

„V Evropské unii jsou lidé, kteří je chtějí přepsat. Začínají mluvit o tom, že fašismus porazila sjednocená vojska Anglie a Francie… Některé evropské země začínají měnit způsob vyučování dějepisu na školách, a dochází k tomu dokonce i na Slovensku. To ale nemůžeme dovolit,“ podotkl Marček.

Podle slov spolubesedníka agentury mají ti, kdo chtějí dějiny zfalšovat, velký vliv a mají ve svých rukou televizi, tisk a provládní organizace, které jsou dobře financovány.

„Říkají, že jsem proruský politik… To ale není úplně pravda. Hájím především vlastní národ – slovenský. A chci, abychom byli spolu. Jsou mi blíže Slované, Rusové, než Američané či Němci… Je nás 400 milionů a kdyby se Slované sjednotili, žádný jiný národ by proti nám nic nezmohl,“ řekl spolubesedník agentury.

Připomenul také státní převrat na Ukrajině.

„Podplatili tam politiky. To samé se děje v Česku a na Slovensku… Slovenský národ by měl myslet na své děti a vnuky, na budoucí generace. Nač potřebujeme tu Evropskou unii, když vidíme, co se tam děje,“ podotkl poslanec. Dodal rovněž, že máme před sebou „těžký boj“.

„Uděláme ale vše pro to, aby nikdo nezapomínal na ty, kdo osvobodili Evropu od fašismu. Velmi děkujeme vojákům Sovětského svazu,“ řekl závěrem slovenský poslanec.

Mezinárodní konference Jalta 1945: Ponaučení z dějin se konala ve dnech 13. a 14. února v Livadijském paláci, kde se sešli lídři Sovětského svazu, USA a Velké Británie.

Kritika na adresu Varšavy

Polský exprezident předtím zkritizoval Varšavu za odmítnutí pozvat ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy 75. výročí osvobození koncentračního táboru Osvětim a dal to do souvislosti s rozhodnutím nynější hlavy státu Andrzeje Dudy nezúčastnit se pietních akcí v Izraeli.

„Poněvadž polská strana nepozvala prezidenta Putina na oslavy 75. výročí osvobození Osvětimi, dalo se čekat, že Duda nebude mít právo hlasu v Izraeli. V této situaci tam letět nemohl,“ řekl exprezident.

Podle Wałęsy bylo potřeba pozvat Putina na oslavy do Polska a zdůraznit, že právě Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor.

„Je to historická pravda a nikdo ji nedokáže změnit, chce-li polská vláda mít vlastní historický narativ, pak to není seriózní. Přejeme-li si mít dobré vztahy s Ruskem, potřebujeme s ním mluvit, avšak určitým způsobem. Vím, že je to možné,“ dodal bývalý prezident.