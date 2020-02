Fanoušci Hry o trůny přišli s novou teorií: Co kdyby Myrcella přežila? Co by udělala Cersei?

Seriál Hra o trůny sice v loňském roce skončil, ale fanoušci i nadále pokračují ve zkoumání oblíbených sérií a všímají si věcí, kterým se dříve nedostalo pozornosti. Někteří nyní začali uvažovat o tom, co by se stalo, kdyby dcera Cersei Lannister (hrála ji Lena Headey), Myrcella Baratheonová (ztvárněná Aimee Richardson a Nell Tiger Free), přežila.

Myrcella Baratheonová je dcerou krále Roberta Baratheona a jeho manželky Cersei Lannister, i když je jejím skutečným otcem Jaime Lannister (hrál jej Nikolaj Coster-Waldau), stejně jako je otcem jejích bratrů Tommena (Dean-Charles Chapman) a Joffreyho (Jack Gleeson). V seriálu je Myrcella otrávena Ellariou Sandovou, která se tak pomstila za smrt své milované, za kterou mohli Lannisteři.

Ellaria své vlastní rty potřela jedem ještě před tím, než jej dala princezně. Když Myrcella zemře, říká Jaimemu, že vždycky věděla o jeho vztahu s Cersei a že ví, že byl jejím skutečným otcem. Pak se zhroutila na zem, zatím co jí tekla krev z nosu, a zemřela v náručí Jaimeho.

Fanoušci se tedy vydali na Reddit, aby diskutovali o tom, jak by její matka Cersei reagovala, kdyby dívka přežila. V šesté sezóně se tělo Myrcelly vrací do Králova přístaviště a Cersei si uvědomí, že bylo již příliš pozdě na to, aby zachránila svou dceru. I dlouho poté, co Myrcella zemřela, chtěla Cersei pomstít její smrt a nebyla šťastná, dokud za ni někdo nezaplatí.

„Například, kdyby jí zbylo jedno živé dítě, možná, že by se Cersei chovala méně nevyzpytatelně?“ dodal.

Uživatel s přezdívkou MostlyAwake13 se na fóru ptá: „Kdyby přežila a Píseční hadi se ji dokonce nikdy nepokusili zabít, myslíte, že věci mohly dopadnout jinak?“

Kdyby tomu tak bylo, změnilo by to směr, kterým se celý seriál ubíral, protože Cersei se stala známou pro svůj vzdor a svou bezohlednost.

Uživatelka Flicksterea pak napsala: „Věřím, že by to mělo absolutní dopad na chování Cercei v posledních sezónách.“

„Myslím, že kdyby si po Myrcelliném bezpečném návratu z Dornu nechala dceru u sebe, udělala by Cercei téměř cokoli, aby udržela svou dceru v bezpečí a naživu.“

„Nejsem si jistý, jak jinak by Cercei jednala, když Dany a Drogon přiletěly do Rudé bašty,“ zněl další názor.

Jiní fanoušci uvedli, že věří, že by Cersei jednala s Tyrionem (Peter Dinklage), kterého původně vinila ze smrti své dcery.

Giant2005 zase věří, že by se v klidu vzdala Králova přístaviště.

Nicméně, někteří fanoušci psali, že pro Cersei neexistuje žádná záchrana, protože její způsob myšlení byl již dávno narušen po smrti jejího syna Joffreyho. Joffrey zemřel jednou z těch nejtragičtějších a nejbolestivějších smrtí poté, co byl otráven Olennou Tyrellovou (Diana Rigg).

Cersei se s hrůzou dívala na to, jak před ní její syn zemřel, a to po jeho vlastním svatebním obřadu.

Purpurová svatba je jednou z nejpamátnějších epizod celého seriálu.