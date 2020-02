Amsterdam zamítl žádost Moskvy o předání ruské straně materiálů trestního řízení proti třem Rusům ve věci havárie MH17, prohlásil nizozemský ministr spravedlnosti Ferdinand Grapperhaus během svého vystoupení před poslanci národního parlamentu.

Grapperhausova slova citují místní noviny NL Times s odkazem na národní televizní a rozhlasovou společnost NOS. Ministr také uvedl, že Nizozemsko obdrželo příslušnou žádost v dopise ruské strany v říjnu loňského roku.

Podle slov Grapperhause možnost předání Rusku materiálů soudního řízení ve věci tří Rusů v případu MH17 „nepřichází v úvahu“.

Nizozemské orgány se tak opět „vyhnuly přijetí veškerých nezbytných opatření k provedení komplexního vyšetřování letecké katastrofy, jak to stanoví usnesení Rady bezpečnosti OSN,“ uvedla generální prokuratura.

Podle zprávy by „plnohodnotná účast ruských bezpečnostních orgánů na vyšetřování zajistila právo poškozených na zjištění skutečných příčin tragédie a na pohnání viníků k odpovědnosti bez ohledu na jejich státní příslušnost“.

Předtím nizozemská strana zaslala žádost Ruské federaci, z níž vyplývalo, že společná vyšetřovací skupina podezřívá tři občany Ruska.

Malajsijský Boeing, který letěl z Amsterdamu do Kuala Lumpur na lince MH17, havaroval 17. července 2014 poblíž Doněcka. Na palubě bylo 298 lidí, všichni zahynuli. Kyjev obvinil z katastrofy domobranu, ta však prohlásila, že nemá k dispozici prostředky k sestřelení letadla v takové výšce.

Společná vyšetřovací skupina (SVS), která pod vedením nizozemské generální prokuratury bez účasti Ruské federace vyšetřuje okolnosti havárie, později předložila dílčí výsledky. Vyšetřovatelé tvrdí, že Boeing byl sestřelen ze systému protivzdušné obrany Buk, který patří 53. protiletadlové raketové brigádě ruských ozbrojených sil z Kurska. Jak uvedl náměstek generálního prokurátora RF Nikolaj Vinničenko, ruská strana poskytla Nizozemsku nejen údaje z ruských radarů, ale také dokumentaci, která potvrzuje, že protiletadlová raketa Buk, která zasáhla Boeing, patřila Ukrajině, ale vyšetřovatelé tuto informaci ignorovali.