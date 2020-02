Generál uvedl, jak se ruským vojákům podařilo zastavit konflikt mezi Američany a obyvateli Sýrie

Ve středu 12. února na kontrolním stanovišti poblíž obce Harbat Hamo, ležící východně od města Kámišlí v provincii Hasaka, syrští vojáci zastavili americkou kolonu vozidel, která se odchýlila od trasy. Došlo ke konfliktu mezi vojáky USA a místním obyvatelstvem, načež Američané zahájili ostrou střelbu na civilisty. Zahynul 14letý chlapec Faisal Chalid Muhammad, jeden místní obyvatel byl zraněn. Podle ruského ministerstva obrany byl konflikt mezi americkými vojáky a místními obyvateli v Sýrii zastaven díky ruským vojákům, kteří odvedli americkou kolonu k základně.

Jak řekl Rezancev novinářům, „k incidentu došlo v důsledku protiprávního jednání vojáků mezinárodní protiteroristické koalice“. Podle něj byli Američané na kontrolním stanovišti zastaveni syrskými vojáky, kteří se pokoušeli zakázat jim průjezd přes Harbat Hamo.

„Avšak v rozporu se všemi dohodami se vojáci, kteří odbočili od předem naplánované trasy o tři a půl kilometru, rozhodli projet vesnicí, čímž vyvolali nespokojenost místního obyvatelstva,“ řekl generál.

Podle něj američtí vojáci „předvedli pohrdání místním obyvatelstvem“. „Jeden z koaličních vozů uvízl na kraji silnice a druhý se porouchal. Po slovním hašteření začala neuvážená střelba,“ řekl Rezancev.

Podle jeho údajů se potom v ten den shromáždilo asi tisíc lidí na improvizovaný mítink proti návštěvě nezvaných hostů - „v počáteční fázi, když konflikt teprve vznikal, tam byly jen ženy, děti, staří lidé, nikdo z nich neměl zbraň“. Řekl také, že Američané se obrátili na Rusy se žádostí o mimořádnou pomoc. „Požádali o pomoc, aby mohli opustit vesnici. Na místo události dorazili ruští vojáci, aby lokalizovali konflikt. Na naši činnost a na naše doporučení zaměřená na stabilizaci situace reagovali přiměřeně,“ uvedl generálmajor.

Rezancev dodal, že Američané měli štěstí, že se zastavili u vjezdu do vesnice a nezajeli hluboko, „protože by bylo problematické vyvést je z vesnice“.

„Ať jednání Američanů ohodnotí jejich vedení, ale tady vidíme výsledek, k čemu takové akce vedou. Proto si myslím, že se nechovali zcela správně,“ shrnul ruský generál. Místní obyvatelka Nur Hassanová řekla novinářům, že byla očitou svědkyní tragédie.

„Mám mnoho dětí, děkuji Alláhovi za to, že je zachránil před kulkami. Stáli jsme na téže křižovatce. Začala střelba, myslela jsem jen na to, jak je ochránit. Oplakáváme mrtvého chlapce, je to takové neštěstí pro rodiče. Každá matka mne pochopí,“ řekla.

Otec oběti, Chalid Bari Al Muhammad, dodal, že Sýrie „netrpí jen ze strany militantů, ale i americkou okupací“. „Teď na nás otevřeně útočí. Prolévají krev Syřanů. Ztratil jsem syna. Proč ho zabili? Budeme pokračovat v našem odporu,“ řekl.

Jeho bratr, strýc zavražděného chlapce, dodal, že konflikt začal poté, co „Američané násilně projeli kontrolním stanovištěm a místní obyvatelé, kteří se tu shlukli, na ně hodili kameny“.

„Můj synovec Faisal neměl zbraň - použil kameny, bláto, kousky výztuže. Ze strany amerického konvoje byla zahájena střelba do davu. Faisal utrpěl tři střelná zranění nohy, krku a hrudníku, odnesli ho domů, ale zachránit ho nedokázali,“ řekl příbuzný.

Spojené státy a jejich spojenci vedou od roku 2014 vojenskou operaci v Sýrii a Iráku proti teroristické skupině Islámský stát*, přičemž v Sýrii jednají bez povolení vlády této země. Spojené státy již dříve ohlásily zničení „teroristického chalífátu“, oznámily však svůj záměr zůstat v Sýrii, aby „zabránily jeho znovuzrození“.

Jak již dříve uvedl ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov, kanál mezi vojáky Ruska a USA s cílem eliminovat rizika potenciálních incidentů v Sýrii funguje profesionálně.

*Teroristická skupina zakázaná v RF