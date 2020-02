V teaseru Stranger Things 4 se v roli ruského vojáka objevil herec ze seriálu Hra o trůny

Dne 14. února na Den svatého Valentýna zveřejnila streamovací služba Netflix teaser čtvrté série fantasy seriálu Stranger Things. Video nese název „S láskou z Ruska…“

Netflix překvapil fanoušky tím, že již v upoutávce na dlouho očekávané pokračování show odpověděl na jednu z největších otázek, která zůstala nezodpovězena na konci minulé sezóny: Co se stalo se šerifem Hopperem?

Jim Hopper (David Harbour) byl naposledy viděn v podzemní laboratoři, kde obětoval svůj život, aby uzavřel vchod do paralelního světa Upside Down (Vzhůru nohama). Vypadalo to, že postava zemřela, ale v potitulkové scéně na konci posledního dílu třetí sezóny bylo ukázáno sovětské vězení, kde pod dozorem vojáků zůstal držen nějaký „Američan“. Tato scéna naznačovala, že Hopper přežil a nějak se dostal z USA, státu Indiana, do Sovětského svazu. Teaser nyní definitivně tuto teorii potvrdil: Hopper je naživu a je ve vazbě.

Na videu skupina vězňů pracuje s krumpáčem na železničních tratích a střeží ji ozbrojení muži. V pozadí zní píseň z období občanské války v Rusku – Rudá armáda je nejsilnější.

Není to však jediné překvapení, které se skrývá v padesátisekundovém videu. Zvláště pozorní diváci si mohli všimnout herce ze seriálu Hra o trůny, Toma Wlaschiha. Jeho účast v seriálu oficiálně potvrdili tvůrci show na Twitteru, kde jej přivítali do „rodiny Stranger Things“. Ve Hře o trůny ztvárnil od druhé série zabijáka Jaqena H´ghara. Jaqen byl součástí skupiny náboženských vrahů s názvem Muži bez tváře.

I když toho o roli Wlaschiha v seriálu od Netflixu není moc známo, včetně jména jeho postavy a počtu epizod, v nichž se objeví, jeho objevení se v teaseru naznačuje, že si nejspíše zahraje ruského vojáka nebo možná vězeňskou stráž. Vzhledem k jeho roli ve Hře o trůny mu není cizí hraní „tvrďáků“.

Na začátku února producenti seriálu The Duffer Brothers oznámili, že 4. sezóna Stranger Things bude poslední, ale bude rozdělena do dvou částí. První část bude vypuštěna v roce 2021.

Stranger Things na Netflixu vychází od roku 2016 a jde o jeden z nejúspěšnějších seriálů dané streamovací televize.