Video: Desítky hladových žraloků obklíčily potápěče na Bahamách. Podívejte se, jak to dopadlo

Na záběrech je vidět, jak potápěči plavou obklopeni hejnem žraloků různých druhů: žraloků Perezových, žraloků tygřích i vouskatých. Jeden ze skupiny potápěčů čas od času otevírá krabici s malými rybami a vypouští je do moře. Dravci je okamžitě chytají. Přestože jsou žraloci tygří považováni za nebezpečné a agresivní ryby, na videu hravě plavou kolem lidí, aniž by jim ublížili. Jeden z potápěčů dokonce strčil žralokovi ruku do tlamy.

„Se zájmem jsme sledovali šílenství, které panuje v hejnu žraloků při krmení,“ vyprávěl Hobbs. Každý člověk by si podle něj měl alespoň jednou v životě zaplavat pod vodou se žraloky.

Dříve Sputnik nasdílel záběry s potápěčem, který ve vodách u Baham krmí rukou velkého žraloka tygřího.

Žraloci na Bahamách

Vážný skandál se rozpoutal kolem bahamského turistického průmyslu po sérii útoků žraloků na rekreanty v červnu a červenci 2019, jejichž následkem zahynula 21letá dívka a tři turisté byli zraněni.

V důsledku skandálních prohlášení ze strany příbuzných obětí žraloků a řízení na nejvyšší úrovni byly bahamské orgány nuceny přiznat, že turisté na Bahamách nejsou chráněni před útoky žraloků a turistická infrastruktura na Bahamách nebyla připravena na útoky těchto predátorů, jejichž následkem utrpěli rekreanti újmu na zdraví.