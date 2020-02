USA otestovaly balistickou raketu, která dokáže nést jadernou hlavici

Námořnictvo USA uvádí, že raketa byla vypálena z ponorky USS Maine (SSBN-741).

„Dnešní testovací odpálení rakety potvrdilo očekávání provozních vlastností rakety Trident II (5DLE) s prodlouženou životností a umožnilo získání dodatečných údajů o spolehlivosti, přesnosti a vlastnostech strategického systému zbraně,“ uvádí se v prohlášení amerického námořnictva.

Toto odpálení rakety bylo celkově 178. v pořadí od přijetí těchto raket do výzbroje amerického námořnictva, rakety má Námořnictvo USA k dispozici od roku 1989.

Trident II je v současnosti jedinou raketou amerického a britského námořnictva, která dokáže nést jadernou hlavici.

Pentagon uznal hrozbu pro jeho jadernou triádu

Náměstek ministra obrany USA pro nákupy a technické zabezpečení Alan Shaffer minulý týden prohlásil, že si USA musí zachovat potenciál jaderného zadržování a modernizovat svou triádu před nejnovějšími ruskými zbraněmi, jako jsou hypersonické rakety Avangard

Americký náměstek na konferenci o jaderném zadržování prohlásil, že tato nová zbraň ohrožuje americkou obranu a je vážnou hrozbou pro americkou triádu. Právě proto je podle něj modernizace triády tak důležitá.

Podle Shaffera Čína a Rusko pracují na podobných projektech, a to nehledě na to, že disponují arzenálem mezikontinentálních balistických raket, který je dostatečný pro řešení úkolů zadržování.

Ještě o něco dříve americký prezident Donald Trump prohlásil, že když neexistují smlouvy o kontrole zbraní s Ruskem a Čínou, bude Washington budovat ty „nejmohutnější“ jaderné síly na světě.

Loni v červnu americký lídr oznámil svůj záměr modernizovat jaderné zbraně a vyvinout nové. Tento záměr plánují Spojené státy realizovat v průběhu nejbližších deseti let.

Situace kolem smlouvy START III

Na začátku roku 2021 vyprší platnost smlouvy o dalším snížení počtu strategických útočných zbraní (START III). USA se zatím nerozhodly, jestli ji chtějí prodloužit.

Washington dříve prohlásil, že dohody s Moskvou musí zahrnovat nejen zbraně, které spadají do START III, ale i další zbraně a prostředky pro jejich dopravu, které Rusko teprve vyvíjí, včetně jaderných náloží malé síly na nových nosičích. Pentagon se domnívá, že Rusko má na dva tisíce jednotek nestrategických jaderných zbraní.

Prezident Ruska Vladimir Putin v prosinci na tiskové konferenci prohlásil, že Moskva je ochotna do konce roku prodloužit platnost START III. „Zatím jsme ale nedostali na všechny naše návrhy žádnou odpověď, a když nebude START III, už nebude na světě vůbec nic, co by zabraňovalo horečnému zbrojení. A to je podle mého názoru špatné,“ podotkl ruský prezident.