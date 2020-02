„Okraj vesmíru.“ NASA ukázala, jak vypadají nejvyšší oblaka

Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) na Instagramu zveřejnil fotografii stříbřitých oblaků udělanou z oběžné dráhy. V komentáři ke snímku se uvádí, že je to „pohlednice z okraje vesmíru“.

„Tyto oblaka ostře modré barvy se dají spatřit pouze při západu slunce za horizont, které je pak ozáří,“ vysvětlili vědci z NASA.

Agentura dodala, že tato fotografie byla udělána z ISS ve výšce 269 mil (téměř 433 km) nad jižní částí Pacifiku. Zdůraznili, že stříbřitá oblaka, neboli „noční svítící oblaka“, jsou nejvyšší v atmosféře naší planety.

Stříbřitá oblaka se vytvářejí v mezosféře Země ve výšce přibližně 76-85 km, dají se pozorovat za hlubokého letního soumraku v šířkách mezi 50 a 70 stupněm severní a jižní šířky.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASA (@nasa) 16 Фев 2020 в 1:30 PST

Kdy poletí Američané ve vlastních lodích?

První vypuštění americké pilotované kosmické lodi od roku 2011 s posádkou k ISS se plánuje koncem května, sdělil dříve Sputniku zdroj z ruského raketového a kosmického odvětví.

Po vyřazení v roce 2011 z provozu pilotovaného raketoplánu Space Shuttle létají posádky na ISS pouze ruskými loděmi Sojuz.

V USA vyvinuli za tuto dobu nové pilotované lodě: Crew Dragon společnosti SpaceX, Starliner společnosti Boeing.

„Podle zpráv z americké strany se start první lodi Crew Dragon s posádkou plánuje 20. května,“ řekl zdroj agentury.

Zakladatel SpaceX Elon Musk v lednu sdělil, že první let Crew Dragon bude vykonán ve druhém čtvrtletí roku 2020.

Loni v březnu vykonal Crew Dragon první zkušební let k ISS. V prosinci vykonala takový let loď Starliner, ale z technických důvodů bylo její spojení s ISS zrušeno. Společnost Boeing v lednu informovala, že NASA zvažuje nutnost opětovného bezpilotního letu Starliner a hodlá na to vynaložit 410 milionů dolarů.

Po testovacích letech, bezpilotním a pilotovaném, mají být lodě Crew Dragon a Starliner certifikovány NASA pro výpravy k ISS.