Čínské MZV nazvalo USA „říší hackerů“

Dříve noviny Tribune de Geneve ve zveřejněném vyšetřování uvedly, že Ústřední zpravodajská služba USA (CIA) prostřednictvím švýcarské společnosti pro šifrování zpráv více než 50 let monitorovala tajnou vojenskou a diplomatickou korespondenci více než 100 států. Jednalo se o společnost Crypto AG, která od roku 1952 sídlí ve švýcarském kantonu Zug. Poskytovala státům šifrovací zařízení k ochraně při předávání tajných údajů a zpráv.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Lavrov: USA vytvářejí předpoklady pro rozmístění svých raket v Evropě a v Asii prohlásil Geng Shuang na briefingu v rámci komentáře zpráv o společnosti Crypto AG.

Dodal, že Spojené státy denně odposlouchávají asi pět miliard mobilních telefonů po celém světě, více než 10 let odposlouchávaly telefonní rozhovory německé kancléřky Angely Merkelové, každoročně monitorují více než tři miliony čínských počítačů a každoročně instalují virové programy na více než 3 600 čínských webových stránek.

„Je to takový levný trik, když USA jednají tímto způsobem a zároveň vystupují jako oběť kybernetických útoků, jako zloděj, který křičí ,chyťte zloděje‘,“ řekl Geng Shuang a dodal, že „rozsáhlá, organizovaná plošná špionáž“ ze strany USA ve vztahu k vládám cizích států, společnostem a jednotlivcům je všem dobře známá skutečnost.

„Ještě se neusadil zvířený prach z odhalení WikiLeaks a Snowdena, na vysvětlení se stále čeká. Nyní k tomu přibyl incident s Crypto AG, což je další záležitost, kterou by USA měly světu objasnit,“ uzavřel čínský diplomat.

Šifrovací zařízení vytvořená společností Crypto AG byla používána během válek nebo při předávání citlivých informací mezi velvyslanectvími a vládami. Současně americké a německé zpravodajské služby mohly tyto zprávy sledovat pomocí speciálně vytvořených „děr“ v šifrovacím zabezpečovacím systému. Článek uvádí, že služby Crypto AG využívalo asi 130 zemí.

V roce 1993 německá zpravodajská služba přestala kontrolovat Crypto AG, ale Spojené státy pokračovaly ve svých operacích minimálně do roku 2012.

V roce 2018 byla společnost Crypto AG rozdělena na dvě části, z nichž jedna začala sloužit výhradně švýcarským klientům. Druhá společnost se nazývá Crypto International a je zaměřena na zahraniční klientelu. Na jejích webových stránkách je nyní uveřejněno prohlášení, že nemá nic společného s Crypto AG nebo americkými a německými zpravodajskými službami, ale je soukromou společností, která v roce 2018 koupila značku a aktiva společnosti z Zugu.