„Svoboda a demokracie? Západ se vrací ke koloniální rétorice. Evropa je loutka,“ Zacharovová promluvila politice dneška

„Zaprvé, chybí jasný, strukturovaný a jediný pro všechny normální program, v rámci kterého by se projednávaly skutečné problémy a výzvy, včetně těch, která se týkají evropského prostoru. Podívejte, každý mluvil ani ne o tom, s čím se potýká jeho země, ale pouze o tom, s čím má problémy on sám. Naprosto chybí jakýkoli sjednocený hlas, nebo jednotný pohled na světové problémy. Mám takový pocit, že jsme byli přítomni na předvolební kampani kandidátů, kteří se chystají do voleb. Každý chtěl poslouchat a uslyšet pouze sebe,“ prohlásila Zacharovová v přímém přenosu pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem a vyjádřila pochyby o tom, že „světové společenství“ se vážně zaobírá skutečnými problémy.

Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí upozornila, že Mnichovská bezpečnostní konference probíhala jako událost namířená proti Číně.

„Páteř (konference – red.) je nyní jasně protičínská. (…) Světoví lídři hovořili o Číně. Tuhle zemi kvalifikovali jako hrozbu pro celé lidstvo, řekli, že čínská politika je výzva pro 21. století. Mám takový pocit, že v naše dni, a to i díky vystoupením, které zní na Mnichovské konferenci, vidíme znovuzrození nových koloniálních přístupů. Jakoby Západ již více nepovažoval za opovržení hodné duch kolonialismu,“ uvedla ruská diplomatka.

Svá slova opřela o srovnání s nedávnými událostmi v evropském prostoru, kdy všichni hned přispěchali s návrhy na pomoc. Vůči Číně ovšem západní lídři, podle jejích slov, tak nevystupují.

„Když hořel Notre-Dame, tak si celý svět změnil fotografie (na sociálních sítích – red.), hned byly vytvořeny fondy, hned všichni vyjadřovali podporu – od světových lídrů až po prosté lidi. Vzpomeňte si, před několika měsíci byla v Benátkách povodeň. Tam to bylo stejné (…). Čína a čínský národ dnes bojují s epidemií, snaží se jakýmkoli způsobem zabránit jejímu rozšíření. Řekněte mi, cožpak jsou oni lidé druhé kategorie?“ tázala se v pořadu Maria Zacharovová.

O členských zemích Evropské unie prohlásila, že to nejsou samostatné jednotky bránící vlastní národní zájmy, ale pouze akce neschopné loutky čekající na silnou ruku.

„Já mám takový dojem, a obzvláště, pokud budeme hovořit o zemích Evropské unie, nehledě na to, že staví demokracii a svobodu na první místo, umí pochodovat pouze ve formaci a to ke všemu pouze za někým. A když přijde na skutečnou svobodu, skutečné realizace svých národních zájmů a zájmů celého lidstva, tak začínají problémy, jelikož hned potřebují nějakou silnou ruku, nějakého vůdce. Jinak se všichni kutálejí do diskuze o drobnostech, které fungují jen pro jejich zájmy,“ myslí si diplomatka.

„Experti se stávají malichernými, diskuze je zklamáním, úroveň diskuze nevydrží ani elementární kritiku,“ dodala Zacharovová.

Mluvčí rovněž zmínila, že dnes je těžké dělat jakékoli předpovědi, jelikož západní mocnosti se nedrží pravidel a mezinárodního práva. Experti, podle jejího názoru, kvůli tomu nemají základ, na němž by bylo možné dělat dlouhodobé předpovědi a vidět trendy. Proto údajně mohou pouze analyzovat události aktuálního dne.