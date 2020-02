Ve 2. sezóně Zaklínače se údajně objeví další dva zaklínači

Sezóna 2 Zaklínače se začíná natáčet tento měsíc, fantasy série údajně přidá Paula Bulliona a Yasena Atoura jako další dva zaklínače – Lamberta a Coëna. První sezóna Zaklínače měla premiéru na Netflixu na konci prosince a stala se obrovským hitem pro tuhle streamovací službu. Seriál je založen na románech Andrzeje Sapkowského, které také slouží jako zdrojový materiál pro videohry společnosti CD Projekt Red. Zaklínač na Netflixu vypráví příběh lovce příšer jménem Geralt z Rivia (Henry Cavill), který zmutoval a byl vyškolen, aby se stal zaklínačem.

Ještě před debutem první sezónyprohlásil, že natočí sérii 2, ale naznačil, že druhá série nebude vydána až do roku 2021. Vzhledem k tomu, jak dlouho to trvalo natočit a produkovat první sezónu, to není překvapení, ale fanoušci jsou rozčíleni. Poté, co se Geralt konečně spojil s Ciri (Freya Allen) ve finále sezóny, fanoušci spekulovali o tom, co se stane a které postavy se objeví v sezóně 2. Noví členové se údajně účastní natáčení.

Jak uvádí Redanian Intelligence, druhá sezóna představí dva zaklínače, Lamberta a Coëna, kteří se objeví ve třech epizodách. Paul Bullion (Peaky Blinders) převezme roli Lamberta, zatímco Yasen Atour (Young Wallander) bude hrát Coëna. Oba se objevili v původních románech Sapkowskiho, pomáhali trénovat Ciri v boji, zatímco ona žila v čarodějnickém domě Kaera Morhena. Lambert se také objevil ve videohrách The Witcher, kde měl antagonistický vztah s čarodějkou Triss Merigold.

Jde o příběhy různých škol zaklínačů. Geralt i Lambert pocházejí ze Školy vlka, která sídlí v Kaer Morhen v severní části kontinentu, ale Coën patří do školy Griffin, která sídlí jinde. Vzhledem k tomu se publikum může dozvědět o tom, co odlišuje školy a jaký vztah zaklínači z těchto škol mají mezi sebou.

Nyní, když Geralt a Ciri jsou konečně spolu, jak se očekávalo, diváci budou moci vidět, jak Kaer Morhen vlastně vypadá ve 2. sezóně poté, co byl několikrát zmíněn v 1. sezóně. V knize Geralt a Ciri žijí v Kaer Morhen, zatímco dívka trénuje v boji. Herečka Freya Allen sdílela fotografii meče na jejím Instagramu, což vedlo mnoho fanoušků ke spekulování, že Geralt a jeho kolegové zaklínači v sezóně 2. ji budou školit. Zdá se, že to bylo téměř potvrzeno přidáním Lamberta a Coëna do příběhu.

Zatímco zpráva o přidání Lamberta a Coëna jako nových postav v seriálu Zaklínač nadchla mnoho fanoušků, stále chybí dvě důležité postavy v sestavě: Geraltův mentor Vesemir a jeho přítel Eskel. Oba jsou nedílnou součástí Geraltovy historie jako zaklínače. Nyní, když byly role Bulliona a Atoura údajně odhaleny, zprávy o potenciálních aktérech hrajících Vesemira a Eskel budou brzy následovat, zejména proto, že natáčení druhé sezóny začíná.