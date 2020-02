Vědci v Čeljabinském meteoritu objevili neznámou formu uhlíku

Vědci v úlomcích meteoritu, který spadl v Čeljabinské oblasti v roce 2013, objevili na Zemi dosud neznámou formu uhlíku, Sputniku to oznámil docent katedry teoretické fyziky Čeljabinské státní univerzity Sergej Zamozdra.

Uvedl, že děkan fyzikální fakulty Sergej Taskajev (pozn. v současné době je rektorem univerzity) zkoumal vzorky meteoritního prachu a uviděl, že se tam něco leskne.

„Zpočátku si pomyslel, že je to diamant, protože to mělo šest faset. Později v Německu byl tento krystalek vytažen pomocí mikropinzety a prozkoumán rentgenem. Ukázalo se, že to není diamant, ale uhlíkový krystal. Vědci změřili polohu atomů, prostory mezi atomy, a pak korejští odborníci na počítači zjistili, že taková poloha atomů je skutečně možná,“ vysvětlil zdroj agentury.

Podle jeho slov může mít uhlík mnoho modifikací, včetně takové. Říká se tomu rozmanité krystalové dvojče, upřesnil a dodal, že vědci nyní na toto téma připravují publikaci.

„Jedna varianta je, že vznikl v podmínkách vesmíru, jde přece o procesy trvající miliardy let. Nebo už při letu v zemské atmosféře. K druhé hypotéze se přiklání také Sergej Taskajev,“ podotkl.

Na Zemi takový uhlík ještě nebyl nalezen, odborníci teď musí zjistit, jak vznikl, a probrat různé varianty.

Podle informací tiskového oddělení Čeljabinské státní univerzity zkoumání fragmentů meteoritu prováděl Sergej Taskajev spolu s kolegy z Technické univerzity v německém Darmstadtu a z Národní univerzity Gyeongbuk v Korejské republice.

Meteorit

V Čeljabinské oblasti 15. února 2013 tisíce lidí na nebi pozorovaly velmi jasný bolid. V prvních minutách bylo vidět rozšiřování a zakroucení jeho kouřové stopy, poté došlo k silnému výbuchu.

Fragmenty meteoritu byly nalezeny v okolí Čebarkulu, ale ten největší – o váze přes 600 kilogramů – byl vyzvednut ze dna stejnojmenného jezera. V současné době je vystaven ve státním historickém muzeu Jižní Ural v Čeljabinsku pod zvláštní průzračnou kupolí, kde ho mohou uvidět všichni zájemci.