Meghan Markle „žárlila“ na Kate Middletonovou, tvrdí její sestra Samantha Markleová

Samantha uvedla, že její nevlastní sestra v lednu úmyslně poškodila narozeniny vévodkyně z Cambridge oznámením, které učinila s princem Harrym, když uvedla, že odstupují jako členové britské královské rodiny.

Šokující oznámení vyšlo 8. ledna, zatímco Kate má narozeniny 9. ledna. „To je smutné, že to udělala na Kateiny narozeniny - věřím, že žárlila na krásnou Kate," řekla Samantha v pondělí v rozhovoru pro Daily Star Online.

„Nikdy se s ní nemohla srovnávat - Kate je kultovní!" dodala Samantha. „ Je perfektní královna a člen rodiny a také matka,“ uvedla.

Samantha také kritizovala Meghan a Harryho pro údajný pokus uzavřít dohodu s šéfem Disney Bobem Igerem na britské premiéře „Lví král“ v červenci.

„To by bylo v pořádku, pokud by zahájila ten proces po odchodu z královské pozice, ale zdá se to nevhodné a předčasné," řekla Samantha. „A neuctivé ke královskému protokolu. Je to jako podvádět manžela a dávat někomu telefonní číslo na večeři před rozvodem.“

Sestra vévodkyně tvrdila, že Meghan používá královskou rodinu jako „startovací rampu“ na pomoc své kariéře.

„Nechala si svého agenta a manažera a mohla uzavřít dohodu s Disneyem. Zdá se, že britská královská rodina pro ni byla startovací rampou," řekla Samantha.

Meghan a Harry od té doby tráví většinu svého času v Kanadě se svým devítiměsíčním synem Archiem.

Buckinghamský palác také v té době oznámil, že už nebudou používat své královské tituly (Jeho královská výsost) a nebudou dostávat veřejné finanční prostředky ve snaze stát se finančně nezávislými.

Mají také v úmyslu splatit část peněz, které nedávno utratili.

„Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se podělili o své přání splatit výdaje na suverénní grant na rekonstrukci Frogmore Cottage, která zůstane jejich rodinným domovem ve Velké Británii," stojí v prohlášení buckinghamského paláce.