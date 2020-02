Bývalý australský premiér oznámil detaily zmizelého letu MH370

V noci na 8. března 2014 letadlo Boeing 777-200 letecké společnosti Malaysia Airlines, které vykonávalo let MH370 z Kuala Lumpuru do Pekingu s 227 cestujícími a 12 členy posádky na palubě, zmizelo z obrazovek radarů. Předpokládá se, že letadlo havarovalo v jižní části Indického oceánu. Pátrací operace nedokázala najít místo havárie letadla. Podle výsledků tříleté pátrací operace, kterou financovaly úřady několika zemí, nebyly nalezeny žádné fragmenty zmizelého letadla.

„Podle mého názoru… na nejvyšší úrovni malajsijské vlády… si (malajsijští úředníci) od samého začátku mysleli, že to byla sebevražda pilota,“ řekl ve vysílání televizní stanice Sky News Australia Tony Abbott, který v době tragédie zastával úřad ministerského předsedy Austrálie.

„Nechci mluvit o tom, kdo komu co řekl. Chci říci naprosto jasně, že na těch nejvyšších úrovních se mluvilo o tom, že pilot skoro určitě spáchal sebevraždu, která zapříčinila smrt mnoha lidí,“ dodal Abbott.

Další verze

Odborník pro leteckou bezpečnost Tim Therminy listu The New York Post oznámil, že na palubě letadla Malaysia Airlines, které zmizelo před pěti lety, by se mohl nacházet únosce, který nepatřil ani k posádce, ani k cestujícím.

Podle jeho názoru mohl zločinec proniknout do letadla předem a čekat na odlet. Odborník připustil také jiné scénáře: letadlo unesl někdo z členů posádky nebo cestujících, je také pravděpodobné nabourání do systému řízení letadla ještě na zemi.