Američané v Sýrii najížděli na ruský transportér. Spencerová: Nezačínají takhle války?

Ani velení armády Spojených států, ani ruské ministerstvo obrany se k incidentu nevyjádřilo. Kdy k incidentu došlo, zůstává nejasné.

Na videu, jehož pravost zatím nebyla potvrzena, je vidět ruský obrněný transportér Tigr, který se snaží dohnat svoji kolonu. Přejíždí proto dva americké vozy (pravděpodobně Oshkosh M-ATV). Jeden z nich najednou začal vytlačovat ruský vůz ze silnice.

Video se následně zastavilo. Není proto jasné, co se odehrálo poté.

Podle informací Terezy Spencerové, které připojila k videu svůj komentář, mělo k incidentu dojít na východě Sýrie u kurského města Kámišlí.

Podzemní základna teroristů

Severně od Aleppa v oblasti nedávno osvobozené od teroristů byly objeveny podzemní sklady a štáby příslušníků Haját Tahrír aš-Šám, informoval dříve zpravodaj Sputniku.

Celé podzemní město speciálně vykopané ve skále bylo objeveno v obci Andžár (asi 20 km od Aleppa). Do podzemního štábu vede velký vchod, kterým klidně může projet nákladní auto. Chodby byly soudě podle všeho vykopány pomocí speciální techniky připomínající štít pro razičské práce používaný při výstavbě metra.

„Nacházíme se v jednom z centrálních štábů fronty Haját Tahrír aš-Šám (teroristická organizace zakázaná v Rusku), ze kterého plánovali a koordinovali všechny operace v této oblasti. Jak dlouho to kopali, je těžké říct, ale zřejmě 4-5 let. Plně se tu zařídili, měli dokonce internet, dobré spojení pomocí vysílaček a s použitím satelitu. Nemluvě o pohodlí: elektřina, vodovod, kanalizace,“ vysvětlil novinářům plukovník syrské armády Rami Mauvas.

Uvnitř jsou celé ulice a uličky. Kasárny, sprchy, toalety. Zdi byly speciálně zpevněny cihlami a někde jsou dokonce i kachličky.

Další místnost je příznačná tím, že vůdce Haját Tahrír aš-Šám Abu Mohammad al-Julani tady natáčel své projevy. Tady měli také štáb teroristů, zbyl tady velký počet satelitních snímků terénu, díky kterým ostřelovali sousední obce.

„Kolik to má kilometrů, není zatím jasné, neměřili jsme to, ale je to obrovský podzemní prostor a některé galerie nebyly dokončeny. Dříve jsme také viděli něco podobného, je to tradiční způsob teroristů, aby byli neviditelní a nezranitelní. Zvláštnost daného úkrytu je v tom, že tu měli štáb. Tady se nacházeli jejich velitelé, proto mělo být vše zařízeno nejlepším způsobem,“ dodal plukovník Mauvas.