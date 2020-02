USA chtějí novou raketu v ceně dvou a půl rozpočtů ruského ministerstva obrany

Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na rozpočtové dokumenty amerického letectva, které má na starosti strategické jaderné raketové síly pozemních a leteckých základen.

Podle dokumentů bude tato částka rozdělena po částech do roku 2025, po kterém bude k dokončení vývoje zapotřebí dalších 7,3 miliardy dolarů (169,39 miliard Kč). USA mají v úmyslu utratit 61 miliard dolarů (1,41 bilionů Kč) na nákup nových raket, takže celkové náklady na program dosáhnou nejméně 81,8 miliardy dolarů (1,89 bilionu Kč), což je více než dva a půl násobek celkové výdajové části rozpočtu ruského ministerstva obrany na rok 2020 (29,77 miliardy dolarů; 690,81 miliard Kč).

Letectvo má v úmyslu podepsat smlouvu na vytvoření rakety v červenci až září tohoto roku. První nový ICBM by mohl být dodán do armády v roce 2029, uvádí se v dokumentu.

Northrop Grumman je jediným žadatelem o program a již byl uveden v návrhu rozpočtu Pentagonu na rok 2021 jako dodavatel. Boeing plánoval soutěžit o zakázku, ale v prosinci se oficiálně odmítl zúčastnit nabídkového řízení s tím, že požadavky na dodavatele byly „silně zkreslené“ ve prospěch Northrop Grumman. Letectvo uvedlo, že už tendr neuspořádají.

Americká armáda již několik let diskutuje o parametrech budoucího programu, který by nahradil ICBM, a který by měl být součástí souboru opatření k modernizaci všech tří složek americké jaderné triády s celkovými náklady bilion dolarů a obdobím na 30 let. První předběžný odhad náhradního projektu Minuteman III, který vyvinulo letectvo v roce 2015, byl 62,3 miliardy dolarů (1,43 bilionu Kč). Takové výpočty povzbuzovaly zastánce aktivního přezbrojení pozemních jaderných sil, neboť tato částka byla výrazně nižší než potenciální výdaje na obnovu ponorek třídy Ohio. V roce 2017 však Pentagon zveřejnil vlastní odhad nákladů na raketový program, který by vyžadoval 85 až 140 miliard dolarů (1,97 bilionu až 3,24 bilionu Kč). Pokud cena projektu dosáhne své maximální úrovně, bude to stát rozpočet více než nahrazení flotily jaderných ponorek s nejnovějšími ponorkami třídy „Kolumbie“, napsal deník nezávislé organizace pro kontrolu zbraní Arms Control Association.