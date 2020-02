NYT: Rozvědka USA varovala před „zasahováním“ Ruska do voleb

Představitelé americké rozvědky na brífinku ve Sněmovně reprezentantů prohlásili, že Rusko prý zasahuje do prezidentských voleb roku 2020, aby docílilo nového zvolení Donalda Trumpa, píše list The New York Times s odvoláním na pět zdrojů.

Bylo oznámeno, že briefing se konal 13. února a následující den Trump ostře zkritizoval ředitele národní rozvědky Josepha Maguirea, který byl o několik dní později odvolán. Podle informací listu se prezident domnívá, že by kongresmani demokraté mohli využít získané informace proti němu.

Ve středu Trump oznámil, že úřad ředitele národní rozvědky přijme americký velvyslanec v Německu Richard Grenell. Přitom dva zdroje v Bílém domě oznámily, že Maguireovo odvolání a brífink, který vyvolal nespokojenost prezidenta, se čirou náhodou časově shodly.

Zasahování Ruska do voleb

Řada západních zemí obviňovala Rusko ze zásahů do voleb, Moskva to kategoricky odmítá. Ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru o údajném ruském zasahování do voleb v různých zemích prohlásil, že neexistují žádné skutečnosti, které by to potvrzovaly. Stálý zástupce RF při EU Vladimir Čižov prohlásil, že Moskva nezasahovala a nebude zasahovat do voleb a dalších domácích politických procesů v Evropské unii.

Pokusy shodit vinu za politické neúspěchy sahají přinejmenším k americkým prezidentským volbám v roce 2016. Tehdy se o úřad hlavy státu ucházela kandidátka za Demokratickou stranu Hillary Clintonová. Ta po neúspěšné kampani v roce 2008 doufala, že se jí podaří nakonec naplnit svůj politický sen.

Jenže navzdory všem očekáváním Clintonovou porazil excentrický miliardář Donald Trump. Aniž by si byli ochotni připustit vlastní vinu za neúspěch, demokraté se rozhodli vše hodit na Rusko , s nímž se měl Trump údajně spiknout.

Věc začal dokonce vyšetřovat speciální prokurátor Robert Mueller, který ale po třech letech žádné spiknutí neodhalil, byť údajné ruské vměšování potvrdil. Trump se prohlásil za vítěze a své oponenty obvinil z toho, že organizovali hon na čarodějnice.

Americké ministerstvo spravedlnosti na jaře roku 2019 uznalo, že Trump ani jeho štáb v době voleb roku 2016 nebyli domluveni s Ruskem a že nynější šéf Bílého domu nečinil překážky soudním orgánům.