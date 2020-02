Bylo by lepší, kdyby umřel: Fanoušci Hry o trůny přišli s neuvěřitelnou teorií, proč byla chyba nechat Brana na živu

Jakou cenu má lidský život? Hrozivou odpověď poskytli fanoušci epického seriálu Hra o trůny. Podle nich by vražda Brana Starka a jeho bratra Rickona všem ulehčila život. Zdá se vám to příliš cynické? Jejich argumenty vás ale možná přesvědčí o opaku.

Pokud jste skalní fanoušci Hry o trůny, tak si dozajista vzpomínáte na jistého Theona Greyjoye (ztvárněný Alfiem Allenem), který v 7. epizodě druhé série mohl výrazně zasáhnout do osudu hrdinů bájného světa.

Theonovi se podařilo podnítit úspěšný převrat v Zimohradu a všechny přesvědčit, že zabil nejmladší ze Starkových dětí. Jak se ale ukáže, byla to taková malá bílá lež, neboť, jak víme, místo nich zavraždil dva vesnické chlapce, kteří byli zhruba stejného věku. Brana a Rickona nechal jít. Bylo to ale správní rozhodnutí?

Uživatel Redditu pod přezdívkou Guardian 5252 sepsal vše, za co byl Bran zodpovědný po odchodu ze Zimohradu. Mnozí proto dospěli k názoru, že jeho smrt mohla ušetřit ostatním mnoho problémů. Vše, na co Bran totiž šáhl, šlo od deseti k pěti.

Noční král zjistil, kde se nachází a šel po něm jako po navigaci. Je odpovědný za smrt původní Tříoké vrány a řekl Jonu Sněhovi pravdu o jeho původu, což zásadně poškodilo jeho vztah s Daenerys Targaryen. Rozpor, který mezi ně zasel, nakonec vedl k tomu, že se z Daenerys stane šílená královna, jež způsobila genocidu v Králově přístavišti.

Bran zkrátka může za mnoho špatného, co se přihodilo v Západozemí a aby toho nebylo málo, stane se nakonec králem Šesti království na konci osmé série. Ne že by mu to někdo nepřál, ale čeho je moc, toho je moc, domnívají se fanoušci. Je to sice cynické, ale možná by pro všechny bylo opravdu lepší, pokud by Bran umřel…

Žádný alternativní konec

„Nenatáčeli jsme (alternativní konec, pozn. red.),“ prozradila. Dodala, že to stálo příliš mnoho peněz a všechny peníze se utrácely za draky. Podle serveru si je herečka vědoma fanouškovkého odporu proti osmé sérii.

„Myslím, že si lidé přejí, abychom ho natočili. Ale…nenatočili,“ uvedla.

Dříve herečka Maisie Williamsová, která ztvárnila roli Arye Stark, ukončila dohady fanoušků o tom, že existuje alternativní konec finálové série Hry o trůny.

Možná jistým potěšením pro všechny fanoušky bylo prohlášení autora knižní předlohy George R. R. Martina, který v rozhovoru pro Welt avizoval, že v jeho knize se osud jednoho ze Starků bude velmi lišit od toho, co viděli v televizi. Tak snad se jejího vydání nakonec ve zdraví dočkáme.