Velvyslanectví informovalo o tom, jak dopadly první výsledky prohlídky ruských biatlonistů

První výsledky prohlídky ruských biatlonistů v Itálii ukázaly, že neexistují žádné důkazy, které by nasvědčovaly, že užívají dopingu. Informovala o tom ruská média s odkazem na ruské velvyslanectví v Římě.

Podle diplomatické mise byly prohlídky ve městě Antholz, kde se koná mistrovství světa v biatlonu, iniciováno státním zastupitelstvím města Bolzano.

V nařízení dozorčího orgánu se uvádí, že od zástupce Mezinárodní biatlonové unie přišel dopis, který naznačoval, že by na pokojích Rusů mohly být nalezeny důkazy, který by svědčily o užívání dopingu. A to je v Itálii trestný čin.

„První výsledky prohlídek naznačují, že takové důkazy neexistují. V rámci předběžného šetření však byl zajištěn telefon a notebook biatlonisty Alexandra Loginova a telefon jeho osobního trenéra Alexandra Kasperoviče pro další ověření,“ uvedla diplomatická mise.

Dané velvyslanectví zároveň uvedlo, že italské orgány činné v trestním řízení nemají v plánu přijmout nějaká opatření, která by vedla k omezení svobody ruských sportovců.

Nečekaná prohlídka

Co se týče zpráv o domovní prohlídce, informoval o ní novinář Dmitrij Gubernijev, který informuje o turnaji z místa konání.

Vyjádření Loginova

Italský policejní příkaz k prohlídce hotelu byl vydán na jméno ruského biatlonistya jeho osobního trenéra Alexandra Kasperoviče. Uvádělo se v něm, že je Loginov podezřelý z porušování antidopingových pravidel. Trenér Kasperovič je obviněn z účasti na mistrovství světa na základě akreditace někoho jiného. Italská policie tak prohledala pokoje a auta Rusů.

K incidentu se vyjádřil i sám biatlonista. Ten návštěvu italských policistů okomentoval následovně:

„V šest hodin ráno jsme spali, probudili jsme se s Jevgenijem Garaničevem (Loginovův partner v ruském národním týmu, s nímž je ubytován v hotelovém pokoji - red.), protože vpadli do dveří - sami je otevřeli. Okamžitě vzali naše zbraně - zřejmě jako velmi nebezpečným zločincům.“

Podle sportovce se italská policie zajímala pouze o jeho věci - počítač a mobilní telefon. „Požádali nás, abychom seděli na místě – samozřejmě pouze v trenýrkách. Zajímaly je jen mé věci,“ řekl.

Loginov také řekl, že provádění domovní prohlídky mu značně zkazilo náladu. „Doufám, že to bude mít pozitivní výsledek. Nemluvím o omluvě, ale je to velmi frustrující,“ řekl Loginov.