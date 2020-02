Tripolis navrhl USA zřízení základny za účelem zadržování Ruska

Ministr vnitra libyjské Vlády národní jednoty Fathi Bashagha prohlásil v interview pro agenturu Boomberg, že by jeho vláda „nic nenamítala“ proti zřízení americké základny na území Libye, protože by podobná základna mohla být brzdícím faktorem vůči zasahování ze strany jiných zemí.

„Libye má velkou váhu ve Středomoří, její ropné bohatství, její pobřeží, jež se táhne na 1,9 tisíce kilometrů, její přístavy ji činí v očích Ruska bránou do Afriky. Požádají-li nás USA o zřízení základny, my jako libyjská vláda bychom proti tomu nic nenamítali - kvůli boji s terorismem, organizovaným zločinem a zachování distance od jiných zemí, které zasahují,“ řekl ministr.

Ministr rovněž okomentoval plány USA ohledně pozměnění vojenské přítomnosti v afrických zemích. „Nechápeme úplně (pozn. plány) na tuto změnu dislokace. .. Ale doufáme, že se dotkne Libye, aby nezůstal prostor pro manévry Ruska,“ prohlásil.

„Rusové nejsou v Libyi jenom kvůli Haftarovi. Mají velkou strategii v Libyi i v Africe,“ dodal Bashagha.

Ruské ministerstvo zahraničí předtím vyvrátilo, že Rusko údajně podporuje válku v Libyi prostřednictvím svých soukromých vojenských společností. Kreml prohlásil, že nejvyšší velitel nevyslal ruské vojáky do Libye.

Šéf Pentagonu Mark Esper učinil dříve prohlášení, že USA pozmění svoji přítomnost v Africe, i když nejde o úplné stažení vojáků. Podle jeho slov se to koná v rámci konkurenční strategie se světovými mocnostmi Ruskem a Čínou. List The New York Post informoval koncem prosince s odkazem na vlastní zdroj, že ministr obrany USA Mark Esper zvažuje návrhy ohledně velkého snížení počtu vojáků v západoafrických zemích až po úplné stažení kontingentu.

Po svržení a zavraždění libyjského vůdce Muammara Kaddáfího v roce 201 přestala tato země fakticky existovat jako jednotný stát. Dnes tu panuje dvojvládí. Na východě zasedá parlament zvolený lidem, a na západě, v hlavním městě Tripolisu, úřaduje Vláda národní jednoty sestavená za podpory OSN a EU. Úřady východní části země jednají nezávisle na Tripolisu a spolupracují s armádou maršála Chalífy Haftara.