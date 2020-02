Matka Grety Thunbergové promluvila o problémovém dětství své dcery

Matka Grety Thunbergové, operní pěvkyně Malena Ernman, ve své nové knize promluvila o dětství své dcery a popsala útrapy a těžkosti, kterým musela tato mladá švédská ekologická aktivistka čelit před vznikem klimatického hnutí. Informoval o tom deník The Guardian, který citoval úryvky z knihy Náš dům je v plamenech: scény rodiny a planety v krizi.

Ernman v knize popisuje problémy, s nimiž se dívka v dětství setkala. „Postupně mizela a nořila se do nějaké temnoty. Přestala hrát na klavír. Přestala se smát. Přestala mluvit. A přestala jíst,“ uvádí.

„Škola neprojevila porozumění a soucit. Má odlišný pohled na chápání situace. Škola věří, že je to chyba Grety,“ píše v knize Ernman.

Když bylo Gretě jedenáct let, byla prakticky „téměř němá“. Přes den přistoupila na to, že sní jen malou hrst rýže, avokáda a noků. Nakonec došlo i na hospitalizaci, když dívka za dva měsíce zhubla deset kilogramů váhy. Po návratu do školy se ale Greta potýkala se šikanou

Později lékaři Gretě diagnostikovali vysocefunkční autismus, který Ernman popisuje jako Aspergerův syndrom a obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD).

Zájem o životní prostředí

Matka Grety také uvádí, že se její dcera začala zajímat o otázky životního prostředí díky filmu, který pojednával o znečištění Tichého oceánu plasty. Ten byl dětem promítán v rámci vyučování ve škole, u ostatních dětí ale takové reakce nevzbudil.

„Viděla to, co všichni ostatní vidět nechtěli. Vypadalo to, jako by snad pouhým okem mohla vidět emise oxidu uhličitého,“ píše.

V roce 2018 začala Greta místo studia ve škole protestovat před švédským parlamentem, kde uváděla své požadavky na úřady. Chtěla, aby posílily opatření v boji proti změnám klimatu. Její iniciativa však nabrala úplně jiných rozměrů – rozvinula se totiž v mezinárodní hnutí pro boj proti změnám klimatu - Fridays For Future. Jedná se o stávky, které se konaly vždy pátek.

Osobnost roku 2019

V prosinci minulého roku se podle časopisu Time stala Osobností roku 2019. Když hlavní redaktor časopisu komentoval letošní vítězství, poznamenal, že se tato Švédka stala nejmladší osobou, která tento titul za celou dobu získala.

Podle informací daný časopis titul osobnost roku uděluje již od roku 1927. Jeho prostřednictvím oceňuje lidi, kteří ať už v dobrém nebo ve zlém stáli za nejvlivnějšími událostmi roku. V minulosti toto ocenění získalo třeba několik novinářů, kteří statečně hájili pravdu. Mezi nimi byl i zavražděný saúdskoarabský žurnalista Džámal Chášukdží, dva věznění barmští reportéři pracující pro agenturu Reuters a novináři amerického deníku Capital Gazette, v jehož redakci loni zabil střelec pět lidí.