Víme, jak měla původně vypadat finální scéna Hry o trůny. Měla se v ní objevit postava, která byla považována za mrtvou

Scénář seriálu Hra o trůny prošel během poslední sezóny mnohými změnami, aby tvůrci dosáhli uspokojivého závěru. I přesto byli ale diváci výsledky zklamáni. Scenárista Dave Hill v rozhovoru pro týdeník Entertainment Weekly tak odhalil postavu, která by se objevila v závěrečné scéně a která by mohla vynahradit chaotické finále.

Poslední rozhodující epizoda fantasy seriálu HBO podrobně popsala divokou závěrečnou bitvu o ovládnutí Železného trůnu. Daenerys (Emilia Clarke) neunesla svoji moc, zbláznila se a byla tragicky zabita Jonem Sníhem (Kit Harington). Nicméně, jeden scenárista nyní odhalil, že by Hra o trůny mohla skončit jinak, kdyby jedna konkrétní postava stála po jejím boku.

Finále seriálu Hra o trůny bylo rozhodně rozsáhlé a v průběhu let přišel seriál o několik postav. Jon byl odsouzen k návratu do Noční hlídky, zatímco Tyrion (Peter Dinklage) vytváří pro Západozemí demokratičtější radu. Bohužel ale byla cesta k míru poskvrněna spoustou krveprolití a podle trendu Hry o trůny přišlo mnoho oblíbených postav fanoušků o život během poslední sezóny.

Mezi nimi byl i loajální rytíř Daenerys, Ser Jorah Mormont (Iain Glen), který byl smrtelně zraněn, když bránil svou královnu před tzv. Wighty, a který zemřel v jejím náručí ve třetí epizodě poslední sezóny Dlouhá noc.

Nicméně, v rozhovoru pro Entertainment Weekly scenárista Dave Hill odhalil, že měl Jorah původně přežít utrpení proti praporu nemrtvých sil. Dave Hill napsal premiéru k osmé sezóně a přispíval v seriálu od páté sezóny a dále. S přihlédnutím k tomu pak odhalil: „Po dlouhou dobu jsme chtěli, aby byl Ser Jorah na konci u Zdi.“

I když není jasné, jak daleko by jeho ohromné bojové schopnosti zašly, aby zmírnil chaos poslední bitvy, ale i tak by jej fanoušci před uzavřením sezóny určitě rádi viděli.

Dave dále pokračoval, že „tři vycházející z tunelu by měli být Jon, Jorah a Tormund“. Tormund (Kristofer Hivju) dokázal vyváznout z bitvy u Králova přístaviště bez zranění a připojil se k Jonovi, aby vedl zlovlka Ducha a zbytek Divokých na sever od Zdi.

Rovněž ale poukázal na všechny logické návaznosti, které by museli rozbít, aby přivedli Joraha ke Zdi a donutili jej opustit Daenerys přímo před událostmi finále.

„Neexistuje žádný způsob, jak to bezstarostně udělat,“ dodal.

„Je v tom něco sladkého, protože Jorah se nikdy nedozví, co Daenerys udělala,“ řekl.

Fanoušci ale už zkritizovali závěrečné epizody za urychlení dějě životně důležitými momenty, takže nelogické znovuobjevení Joraha mohlo být další, poslední kapkou. Navíc, Jorahův konec byl dojemným momentem poslední sezóny, takže by byla škoda tuto zdrcující scénu vynechat. I herec Iain Glen poznamenal, že je rád, že byla jeho postava zabita v polovině osmé sezóny.

Ve svém úsilí o moc totiž Daenerys zešílela a srovnala Královo přístaviště se zemí.

„Je to pro něj požehnání, že nikdy nezjistil, co se s ní stalo,“ dodal.

Jorah zůstal loajální své královně až do konce. Pro fanoušky ale může být zajímavá představa, co by si tento věrný rytíř pomyslel o činech Daenerys na konci sezóny.