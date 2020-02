Íránský prezident porovnal americké sankce s koronavirem. Co mají společného?

„Americké sankce jsou jako koronavirus. Jde z nich více strachu, než ukazuje realita,“ prohlásil Rúhání.

Írán v současné době zaznamenal celkem 43 případů nákazy koronavirem, z nichž bylo osm fatálních. Úřady poprvé informovaly o infikované osobě ve středu 19. února – první případ nákazy byl zaznamenán v íránském městě Qom, které je poutním místem pro šíitské muslimy.

Zároveň šéf íránského ministerstva zdravotnictví Said Namaki, když mluvil o tom, jak se virus mohl dostat do země, uvedl, že jeden z obyvatelů Qomu, který již na koronavir zemřel, cestoval do Číny v době, kdy zákeřná nemoc vypukla.

V Íránu tak byly v souvislosti se šířením koronaviru uzavřeny vzdělávací instituce v několika provinciích. Rovněž se zrušily také kulturní akce a některé sportovní soutěže proběhnou bez přítomnosti diváků.

Letadlo s českou humanitární pomocí zamířilo do Wu-chanu

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes informoval o odletu speciálu s českou humanitární pomocí do Wu-chanu. Letadlo tak v neděli 23. února ráno odletělo z vídeňského letiště.

O vyslání 4,5 tuny zdravotnického materiálu již dříve rozhodla vláda.

„Celkem 4,5 tuny zdravotnického materiálu od českých výrobců bude využito přímo v nemocnicích. Zastavit šíření koronaviru a pomoci postiženým oblastem je naší lidskou povinností,“ uvedl Petříček na sociální síti.

Z Vídně právě odstartovalo letadlo s naší humanitární pomocí pro #Wuhan. Celkem 4,5 tuny zdravotnického materiálu od 🇨🇿 výrobců bude využito přímo v nemocnicích. Zastavit šíření #coronavirus a pomoci postiženým oblastem je naší lidskou povinností. #koronavirus #COVID #wuhanflu pic.twitter.com/ElUv0AWc9X — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 23, 2020

Letadlo mířící přímo do epicentra epidemie v čínském Wu-chanu veze i humanitární pomoc poskytnutou Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem.

​Boj s koronavirem

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru Covid-19. Podle posledních údajů tomuto onemocnění podlehlo již 2103 lidí a nakžených je 75 781 osob.

Mezi příznaky patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie. Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi.

Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných osob pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani ke zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.