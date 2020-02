Média: USA nemají důkazy, že Rusko pomáhá Trumpovi ve volbách

USA nemají důkazy o tom, že Moskva „zasahuje“ do voleb roku 2020, a to konkrétně kvůli tomu, aby přispěla ke znovuzvolení Donalda Trumpa, sdělila televize CNN s odkazem na vlastní zdroje.

Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil předtím zprávy o zásahu Kremlu do amerických primárních voleb za „paranoidní“. Poznamenal, že v Moskvě očekávají růst podobných „zpráv“ kvůli blížícím se volbám. Reagoval tak na článek v listu The New York Times, ve kterém se praví, že se Rusko pokusí pomoct Trumpovi ke znovuzvolení ve volbách 2020, a že bude zasahovat do primárek demokratů.

Zástupkyně americké rozvědky pro zajištění bezpečnosti voleb Shelby Piersonová zveličila informace rozvědky ohledně „ruského zásahu“ do prezidentských voleb 2020 v USA a prohlásila, že Rusko usiluje o znovuzvolení Trumpa, míní CNN. Tři zástupci národní bezpečnosti sdělili CNN, že důkazy toho, že ruský „zásah“ má za cíl právě znovuzvolení Trumpa, neexistují.

„Ve výzvědných zprávách o tom nic není. Jejich rozumnější vysvětlení nespočívá v tom, že dává (pozn. Rusko) přednost… Nejspíš chápou, že prezident je člověk, se kterým mohou pracovat, jednatel,“ řekl televizi jeden vysoký úředník.

Jeden z představitelů orgánů národní bezpečnosti prohlásil, že jediný jasný cíl Ruska spočívá dnes v „zasévání nesvárů v USA“. Přitom jeden ze zástupců rozvědky sdělil televizi, že to, co říkala Piersonová o informacích o „ruském zásahu“, „je zavádějící“.

Zasahování Ruska do voleb

Řada západních zemí obviňovala Rusko ze zásahů do voleb, Moskva to kategoricky odmítá. Ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru o údajném ruském zasahování do voleb v různých zemích prohlásil, že neexistují žádné skutečnosti, které by to potvrzovaly. Stálý zástupce RF při EU Vladimir Čižov prohlásil, že Moskva nezasahovala a nebude zasahovat do voleb a dalších domácích politických procesů v Evropské unii.

Pokusy shodit vinu za politické neúspěchy sahají přinejmenším k americkým prezidentským volbám v roce 2016. Tehdy se o úřad hlavy státu ucházela kandidátka za Demokratickou stranu Hillary Clintonová. Ta po neúspěšné kampani v roce 2008 doufala, že se jí podaří nakonec naplnit svůj politický sen.

Jenže navzdory všem očekáváním Clintonovou porazil excentrický miliardář Donald Trump. Aniž by si byli ochotni připustit vlastní vinu za neúspěch, demokraté se rozhodli vše hodit na Rusko, s nímž se měl Trump údajně spiknout.

Věc začal dokonce vyšetřovat speciální prokurátor Robert Mueller, který ale po třech letech žádné spiknutí neodhalil, byť údajné ruské vměšování potvrdil. Trump se prohlásil za vítěze a své oponenty obvinil z toho, že organizovali hon na čarodějnice.

Americké ministerstvo spravedlnosti na jaře roku 2019 uznalo, že Trump ani jeho štáb v době voleb roku 2016 nebyli domluveni s Ruskem a že nynější šéf Bílého domu nečinil překážky soudním orgánům.

Americké volby

Prezidentské volby v USA se mají konat 3. listopadu 2020. Nynější hlava státu republikán Donald Trump již oznámil svou účast.

Primární volby kandidátů za Demokratickou stranu se mají konat v období únor-červen, po čemž má být vítěz zvolen na stranickém sjezdu. Právě ten bude Trumpovým soupeřem.