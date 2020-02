Zastaví kohokoli: Ve Spojených státech ocenili přednosti „podivného“ kalibru ruského náboje

Americký časopis The National Interest charakterizoval tuto munici jako „jednu z nejpodivnějších mezi aktivně používanými“, ale zároveň zdůrazňuje, že má „extrémní“ zastavovací sílu.

V článku se rovněž píše, že náboje ráže 12,7 x 55 mm jsou určeny k zasažení nepřítele v moderní neprůstřelné vestě, kterou nelze prostřelit municí ráže 9 x 39 mm. Náboje 12,7 x 55 mm se používají při střelbě ze speciálnícha útočných revolverů RŠ-12.

The National Interest zvlášť vyzdvihl velkoplošný útočný automat AŠ-12 (ŠAK-12), pro který je taková munice nejvhodnější. Zároveň konstatoval, že má automat zajímavé ergonomické vlastnosti, které ho odlišují od tradičních modelů sovětských a ruských střelných zbraní.

Již dříve The National Interest označil za „smrtící zbraň“ ruskou velkoplošnou ostřelovací pušku Dragunov (SVDK). A jak uvádí publikace, vojenské operace v Sýrii umožnily ruským vojákům tuto zbraň odzkoušet v boji. Podle časopisu byla SVDK o hmotnosti 6,5 kg navržena tak, aby zasáhla cíle i přes neprůstřelné vesty.