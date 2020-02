Ukrajinskou antarktickou stanici pokryl „krvavý sníh“

Tento odstín dodávají sněhu mikroskopické řasy Chlamydomonas nivalis. Produkují výtrusy, které se nebojí nízkých teplot a přežívají ve sněhu i v zimě. Když se počasí zlepší, začínají spory růst. Teď je v Antarktidě léto.

Kromě zeleného pigmentu – chlorofylu - obsahují buňky řas červenou karotenovou vrstvu. Kvůli tomu vznikly na sněhu červené skvrny.

„Kvůli malinovému odstínu sníh odráží méně slunečního světla a rychleji taje,“ uvádí se na webové stránce ministerstva.

Kvůli tomu vzniká stále více řas jasných barev. Jak podotkli na ministerstvu, podobný jev se dá pozorovat v Arktidě a také v Alpách.

V Moskvě není sníh

Zpravodaj japonského listu Sankei Shimbun Yuiti Onoda, který pracuje v Moskvě, si dříve stěžoval, že letos v zimě ho zaráží abnormálně teplé počasí a nedostatek sněhu v ruské metropoli. Novinář podotkl, že pro něho byly vždy neoddělitelnou součástí moskevské zimy pracovníci, kteří denně odklízejí z ulic sníh. Letos se ale v moskevských ulicích neobjevují moc často, dodal Onoda.

„Podle informací ruského Hydrometeorologického vědeckovýzkumného střediska činila průměrná teplota prosince minulého roku a ledna tohoto roku plus 0,4 stupně Celsia. To je rekordní ukazatel za celé více než stoleté dějiny pozorování,“ uvádí se v článku. Podle slov novináře, i když globální oteplení vyvolává u mnoha lidí znepokojení, v takovém počasí můžeme najít i určité klady. V letošní zimě je v ulicích méně chemikálií, které se dříve „lepily na podrážky a znečišťovaly kanceláře a byty“. Onoda píše, že v zimě bez sněhu se méně špiní oblečení a obuv, a „chodit na reportáže a na nákupy je mnohem pohodlněji“. Zpravodaj si všiml, že těžko snáší silné mrazy. Letos však kvůli tomu, že sníh v Moskvě není, má pocit, že mu „něco chybí“. Novinář to vysvětluje tím, že pro něho „kouzlo života v Rusku spočívá v jeho mrazech“.

„V těchto dnech mi zvláštní zpravodaj jiných novin také řekl: ‚Ta zima byla jakási nepochopitelná.‘ Zdá se, že chceme nemožné,“ píše v závěru Onoda.